Bien que Sucker Punch ait dû dire adieu il y a quelques semaines à Jason Connell et Adrian Bentley, ses directeurs créatif et technique historiques, qui ont décidé de partir vers d'autres horizons, le travail sur Ghost of Yotei, la dernière éclatante exclusivité PS5 en date du studio, se poursuit. Celui-ci doit en effet notamment recevoir dans le courant de l'année le fameux mode Légendes. En parallèle, le titre a récemment fait l'objet d'une annonce d'un tout autre genre à surveiller prochainement : un collector du plus bel effet.

Après la claque visuelle de Ghost of Yotei, un collector qui claque

Sorti le 2 octobre 2025, Ghost of Yotei a su clôturer l'année en beauté pour la PS5 avec une exclusivité qui a visiblement rencontré un beau succès tant critique que commercial, avec plus de 3 millions de copies écoulées en seulement un mois. Les joueurs ont donc répondu présents pour découvrir la « suite » du très apprécié Ghost of Tsushima, mais cette fois en compagnie d'Atsu, 300 ans plus tard. Un tel succès a généralement tendance à motiver à la création d'objets collector, et c'est justement ce qui nous intéresse ici, en compagnie de son emblématique louve.

Lors de l'événement « Next Level Showcase XVI : Realms Beyond Time », Prime 1 Studio a en effet justement présenté une statue à l'échelle 1/4 du personnage principal de Ghost of Yotei, Atsu. À 1h19 du stream visionnable ci-dessous, on peut assister à sa présentation sous toutes ses coutures, et constater de la qualité impressionnante du produit. Ce superbe objet de collection comprendra visiblement plusieurs éléments supplémentaires : des mains interchangeables avec toutes sortes d’armes et des accessoires pour le visage, comme un masque et un chapeau de paille.

Malheureusement, on ne sait pas encore exactement combien il faudra payer exactement pour cette statue de Prime 1 Studio mettant à l'honneur l'héroïne de Ghost of Yotei. Compte tenu du pedigree du studio, il faudra probablement s'attendre à un tarif particulièrement salé. De même, cette statuette ne dispose pas encore de date de sortie précise. Prime 1 Studio précise toutefois que des précommandes s'ouvriront dans le courant du premier trimestre 2026.

Source : Prime 1 Studio