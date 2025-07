Sony avait annoncé la couleur : Ghost of Yotei allait tirer la couverture vers lui le temps d’un State of Play qui lui serait consacré. Le rendez-vous était donné depuis plus d’un mois maintenant, et ce n’est seulement qu’il y a quelques jours que nous avions pu noter la date du 10 juillet 2025 à 23h dans nos calendriers. L’occasion pour les joueurs PS5 de découvrir plus en profondeur la prochaine exclusivité majeure de leur console favorite, elle qui s’était montrée particulièrement discrète depuis son annonce. On vous récapitule toutes les dernières infos de ce State of Play dédié à Ghost of Yotei, attendu pour ce 2 octobre 2025.

Ghost of Yotei s'annonce comme une claque

Celui qu’on a appelé pendant longtemps Ghost of Tsushima 2 lorsqu’il n’était encore qu’à l’état de rumeur suivra donc les aventures d’Atsu. Laissée pour morte par le gang des Six de Yotei après qu’il ait tué toute sa famille, la nouvelle porteuse du masque du fantôme s’est jurée de venger les siens. Le Serpent, l’Oni, le Kitsune, l’Araignée, le Dragon et le seigneur Saito n’ont qu’à bien se tenir, car la jeune mercenaire revient chez elle après des années à apprendre les rudiments du combat et de la survie. Ghost of Yotei nous plonge dans la région d’Ezo (aujourd’hui connu comme l’archipel d’Hokkaido), en 1603, soit 300 ans après les événements de Ghost of Tsushima, terres entourant le mont Yotei à la nature sauvage, aux environnements variés et aussi remplis de dangers puisqu’elle échappe au contrôle du Japon.

En un seul bouton, les joueurs pourront explorer le passé d’Atsu et ses souvenirs, alors qu’elle se forge la réputation d’Onryo, le démon de la vengeance. Ghost of Yotei laissera une plus grande place à l’exploration, mais vous laissera davantage la main sur votre expérience. Que vous souhaitiez progresser dans l’histoire, plonger dans des quêtes annexes ou bien plus encore, le jeu introduit un tout nouveau système d’indices en interrogeant certaines cibles et en choisissant la direction de votre prochaine quête. À vous de choisir ce qui vous motive le plus, ou d’aller à la chasse aux primes, nouveau type de quêtes lucratives. Mini-jeux, bains, paysages pittoresques, caméra très cinématographique, Ghost of Yotei promet d’être encore plus profond et dépaysant que son prédécesseur.

Les nouveautés du système de combat de Ghost of Yotei

Ghost of Yotei vous laissera donc choisir votre arsenal parmi le katana, la lance, le kusarigama, l’odachi ou même la double lame. Chaque arme est redoutable d’efficacité contre un certain type d’ennemis et possède ses propres améliorations à maîtriser. L’odachi sera par exemple tout indiqué face aux ennemis plus puissants. C’est sans compter sans son arsenal à distance, qui s’étend de l’arc, l’arme à feu, au lancer de kunai ou aux bombes aveuglantes qui lui permettront de prendre l’avantage.

Atsu n’est pas une samouraï, et elle n’hésitera pas à utiliser de tous les coups possibles pour venir à bout de ceux qui ont tué sa famille, que ce soit en combat frontal, ou plus discrètement via l’infiltration. Les combats conserveront cependant les affrontements très cinématiques de Ghost of Tsushima, à l'exception cette fois que vous pourrez changer d’arme à la volée, mais gare à ne pas se faire désarmer par un coup trop puissant. Les ennemis pourront en faire de même, et il conviendra d’être réactif d’adapter son arsenal à l’arme utilisée par son adversaire. À titre d’exemple, les doubles lames sont idéales face aux lances.

Personnalisation et meute de loup

Entre son loup en guise d’animal de compagnie ou d’alliés de fortune, Atsu ne sera pas toujours seule dans sa quête de vengeance. Sous les étoiles d’Ezo, elle pourra camper pour cuisiner, se reposer ou même jouer du shamisen. C’est lors de ces moments de répit que des personnages clés à son évolution viendront se joindre à elle, que ce soient des alliés ou des marchands. « Avec le temps, Atsu aura sa propre meute de loup », résume assez bien Sucker Punch dans ce State of Play de Ghost of Yotei. Depuis un nouveau menu dédié, vous pourrez voir si un sensei a de nouvelles capacités d’armes pour vous ou si un vendeur a une nouvelle pièce d’équipement unique pour vous. Pas besoin donc d’arrêter votre exploration dans ce monde ouvert aux paysages ô combien magnifiques, tout vient à vous.

La personnalisation sera encore au cœur de Ghost of Yotei et plus que jamais, l’exclusivité PS5 s’adaptera à votre style de jeu. À vous de trouver et de combiner les pièces d’équipement qui vous convient pour mettre davantage l’accent sur l’infiltration, les combats de mêlée ou à distance. Ca et évidemment l’apparence de vos armures et de vos armes.

Quels sont les nouveaux modes de jeu ?

Face à la beauté de ces paysages enivrants, une petite pause photo s’imposera naturellement d’elle-même. Le mode photo sera de retour et plus complet que jamais avec davantage d’outils pour capturer la beauté de Ghost of Yotei. Mais plus que de beaux clichés à ajouter à votre collection, l’exclusivité PS5 se veut accessible à tous, sans compromettre ce sentiment de jouer à un classique des films de samouraïs. Plusieurs modes de difficulté seront de la partie, mais pas que. Dès le début du jeu, vous pourrez choisir d’opter pour le doublage en japonais pour encore plus d’immersion. Sucker Punch s’est d’ailleurs une nouvelle fois associé à la société du célèbre Akira Kurosawa pour le mode de jeu qui porte son nom, qui reprend tous les codes de ses films en noir et blanc.

Se joignent à lui deux autres directeurs qui ont marqué le genre : Takashi Miike, réalisateur de 13 Assassins, pour un mode qui rapproche la caméra en combat et avec davantage de sangs et boue ; Shinichiro Watanabe, réalisateur de Samurai Champloo, qui a collaboré pour créer des musiques en lo-fi pour accompagner vos combats comme l’exploration.

Source : State of Play