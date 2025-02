Ce fut un des points d'orgue de 2024 : l'annonce de Ghost of Yotei, soit la suite indirecte de Ghost of Tsushima, à l'occasion du State of Play du mois de septembre. Le jeu de Sucker Punch Productions se présente maintenant comme l'une des sorties les plus attendues de cette année. Cependant, nous en avons encore vu peu pour l'instant. À défaut, une belle nouvelle devrait, s'il s'en faut, rassurer les fans sur l'aventure qui les attend.

Ghost of Yotei s'entoure des meilleurs

Exit Jin Sakai. Ghost of Yotei change de cadre géographique et historique pour nous raconter l'histoire de d'Atsu dans le Japon du XVIIe siècle. Dès les premières images, le studio a fait en sorte de nous éblouir avec sa reproduction somptueuse des décors d'Hokkaidō.

Atsu. © Sucker Punch Productions / SIE

Cela dit, la qualité d'un jeu ne s'en tient pas qu'à ses graphismes. Il faut encore que le gameplay et la narration tiennent la route. Sur ce dernier point, on commence à avoir quelques détails venant des coulisses. De fait, nous retrouverons Courtney Woods et John Dombrow au scénario de Ghost of Yotei.

Comme ça, ces noms ne vous disent peut-être rien. Pourtant, ces deux scénaristes senior de Sucker Punch ont un CV particulièrement solide. Avant Ghost of Yotei, tous deux sont notamment passés par la case BioWare. Ensemble, ils ont par exemple contribué à l'écriture de Dragon Age The Veilguard et Mass Effect Andromeda.

Avant que certains ne s'affolent à la mention de ces titres tant appréciés que controversés, prêtons plus attention au parcours de chacun. On peut noter la participation de Woods sur les extensions Dragon Age Inquisition: The Descent et Star Wars The Old Republic: Knights of the Fallen Empire. Dombrow, quant à lui, a prêté sa plume à plusieurs niveaux sur Mass Effect 3 et surtout le second opus, considéré comme le meilleur de la trilogie. Il a également travaillé sur le Game of Thrones de Telltale Games ou encore sur le DLC de BioShock Infinite.

Alors que certains s'inquiètent déjà du casting de Ghost of Yotei, le jeu s'entoure de personnes d'expérience pour son équipe. Ainsi, nous avons affaire à deux scénaristes qui ont largement fait leurs armes en matière de RPG. Ces deux anciens de BioWare devraient savoir mettre à profit leur expérience au service de cette nouvelle exclusivité PS5.