Après avoir cartonné auprès des joueurs dans Ghost of Tsushima, le mode Legends sera-t-il de retour dans Ghost of Yotei à sa sortie ? Interrogé à ce sujet, Sucker Punch répond.

Tandis que nous approchons doucement mais sûrement de la sortie de Ghost of Yotei, Sucker Punch n’hésite pas à se livrer au traditionnel jeu des questions-réponses avec les journalistes du monde entier. Pour le studio, c’est alors l’occasion d’aborder de nombreux sujets, tels que la durée de vie du jeu, les nouveautés qu’il nous réserve ou encore même sa position par rapport à Assassin’s Creed Shadows. Et ce n’est pas tout, puisque les développeurs en ont également profité pour aborder la question du mode Legends.

Le mode Legends de retour dans Ghost of Yotei ? Sucker Punch répond

En effet, si vous avez joué à Ghost of Tsushima, alors vous n’êtes probablement pas sans savoir que le titre a également eu droit à un mode multijoueur gratuit dans les mois qui ont suivi sa sortie. Baptisé Legends, celui-ci ajoutait notamment plusieurs modes coopératifs, allant d’un mode Histoire jouable à deux à un mode Raid jouable à quatre, en passant par un mode Survie jouable à trois et un mode Rivaux opposant deux équipes de deux. Un ajout très apprécié, donc, qui permettait aux joueurs de s’enfoncer davantage encore dans le folklore japonais avec leurs amis.

De fait, bon nombre de joueurs se demandent aujourd’hui naturellement si Sucker Punch prévoit son retour d’une manière ou d’une autre dans Ghost of Yotei. Car en dépit d’une communication plutôt intensive ces dernières semaines, cela reste pour l’heure l’un des points encore non abordés par les développeurs. Et malheureusement, il semblerait que cela soit destiné à le rester encore un peu, puisque Nate Fox a préféré esquiver la question lorsqu’il a été interrogé à ce sujet par le journaliste d’IGN.

« Nous avons été extrêmement satisfaits de Ghost of Tsushima: Legends, qui a permis aux joueurs de se connecter avec leurs amis et d’utiliser leurs compétences de combat au katana contre une variété d’ennemis. Nous avons adoré », assure le directeur créatif de Ghost of Yotei. Pour autant, dans l’immédiat, leur « priorité absolue » reste de « compléter Ghost of Yotei avec la meilleure qualité possible ». Et si cela ne ferme pas la porte au retour du mode Legends, sauf surprise inattendue, tout porte donc à croire qu’il faudra s’en passer, au moins pour le lancement du jeu.

Source : IGN