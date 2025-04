Sucker Punch a été interrogé vis-à-vis des critiques reçues sur Ghost of Yotei en raison de son personnage principal, et a tenu à mettre les points sur les i à ce sujet.

Sans même qu'il y ait eu un leak sur cela, Ghost of Yotei a annoncé sa date de sortie la semaine dernière avec une bande-annonce « La liste de l’Onryō » de 3 minutes. Un trailer qui pose le contexte de l'histoire du jeu et particulièrement du nouveau personnage, Atsu, qui remplace Jin Sakai dans cette suite. Cet énorme changement par rapport à Tsushima est resté en travers de la gorge de certains, mais pour de mauvaises raisons. À travers une interview, le studio met fin à une polémique avant la sortie par l'intermédiaire de Jason Connell, directeur créatif et artistique chez Sucker Punch, qui répond cash.

L'héroïne de Ghost of Yotei n'est pas un problème

L'histoire de Jin Sakai dans Ghost of Tsushima étant terminée selon Sucker Punch, le studio a voulu partir sur autre chose et a fait le choix d'introduire un nouveau personnage dans cet univers, Atsu, qui est une femme. Une décision pourtant banale qui a suffi à mettre le feu aux poudres et à justifier les accusations en « wokisme » pour certains.

Il n'a pas fallu non plus très longtemps avant que ces mêmes personnes fouillent dans la vie d'Erika Ishii, qui incarne Atsu et qui a déjà doublé de nombreux protagonistes de jeux vidéo comme Rook dans Dragon Age The Veilguard. Une personne queer, asiatique, qui a élevé sa voix contre la transphobie et qui a notamment récolté des fonds pour des associations LGBTQ+. De ce fait, elle a eu le droit à une triste vague de haine. Variety est revenu sur ces accusations et a questionné Jason Connell en lui demandant si un protagoniste féminin pour Ghost of Yotei était le bon choix pour cette histoire.

« Il s'agit d'un paysage assez dangereux, ce qui fait d'elle une excellente personne pour cela. On ne s'attend pas à ce qu'elle soit aussi puissante, mais elle se lance dans une quête de vengeance, ce qui est probablement assez inattendu pour certains. Au fil du temps, elle recevra le nom d'Onryō, parce que cette légende folklorique japonaise représente un fantôme immortel en quête de vengeance. Et ça correspond à merveille. Les Onryō sont généralement des histoires de vengeance féminine ». Cette « affaire » autour de Ghost of Yotei rappelle clairement ce qui s'est passé lors de la révélation d'Intergalactic Heretic Prophet de Naughty Dog et même de The Last of Us 2.

Source : Variety.