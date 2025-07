Un nouveau voyage signé Sucker Punch Productions s'annonce. Ghost of Yotei s'est présenté plus longuement hier, dévoilant plus encore que son gameplay.

Le State of Play tant attendu de ce mois de juillet s'est enfin tenu hier soir. Comme Borderlands 4 un peu plus tôt, il était dédié à un seul jeu : Ghost of Yotei. Le sequel de Tsushima s'est ainsi montré en profondeur avant sa sortie sur PS5, en octobre 2025. Mais, ce n'est pas la seule surprise que Sony a réservée aux fans. Beaucoup vont se jeter sur ces collectors sublimes.

Le collector PS5 rêvé pour Ghost of Yotei

PlayStation a bien conscience de l'intérêt que les joueuses et joueurs portent aux versions collector de leur console. Pourtant, le constructeur ne multiplie pas les machines aux couleurs de ses jeux. C'est bien pourquoi cette annonce est un événement : deux modèles de PS5 Ghost of Yotei en édition limitée ont été dévoilées, accompagnées de leur manette DualSense.

Les fans de Ghost of Yotei vont avoir des étoiles plein les yeux en découvrant ces consoles subtilement décorées. Le design représente le mont qui donne son nom au jeu en s'inspirant du kintsugi, un art traditionnel japonais par lequel on répare les objets avec de la laque et de l'or pour sublimer leurs fêlures.

Ainsi, Sony propose chacun des modèles de sa PS5 (standard, Slim et Pro) en édition limitée dorée ET noire. Mais, cette deuxième version alternative ne sera disponible à la vente que sur le PlayStation Direct. La première, quant à elle, pourra être commandée chez les principaux revendeurs. Cela vaut aussi pour les coques seules et pour les DualSense assorties. Les précommandes ne sont pas encore ouvertes, mais les détails seront partagés en amont de la sortie en octobre.

Une autre surprise, musicale cette fois

En marge du State of Play, Sucker Punch Productions avait une autre surprise en réserve. Dès maintenant, vous pouvez retrouver deux nouveaux thèmes de Ghost of Yotei sur les plateformes d'écoute (Spotify, Deezer, Apple, Amazon...).

Après le thème principal du jeu, déjà disponible depuis plusieurs mois, ce sont ceux d'Atsu, l'héroïne, et des Six de Yotei, les antagonistes, qui vous attendent. C'est une belle façon pour tous les fans de se plonger en avance dans l'ambiance de Ghost of Yotei. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre la sortie, le 2 octobre 2025.