Après la grande révélation, les collectors rêvés des fans qui attendent impatiemment Ghost of Yotei font une nouvelle annonce. Sortez votre agenda, il ne faut pas louper la date.

Les jours nous rapprochent doucement de la grosse exclusivité de l'automne du côté de PlayStation. Ghost of Yotei arrivera enfin le 2 octobre 2025 pour nous raconter une histoire inédite, celle d'Atsu, prête à accomplir sa vengeance dans un Japon mouvementé. Les fans du premier opus auront certainement plaisir à compléter rapidement leur collection avec ce nouvel épisode et pourquoi pas avec les collectors qui l'accompagnent. Une date à ne pas manquer vient de tomber.

Ce sont les accessoires parfaits pour jouer à Ghost of Yotei

Sucker Punch Productions fait un pari osé avec sa nouvelle licence à succès. Après la réussite de Ghost of Tsushima, le studio s'apprête à délaisser son héros pour mettre en scène un tout nouveau personnage à une époque différente. Cela dit, il garde bien certains des aspects qui séduit le grand public : le Japon féodal retranscrit somptueusement à l'écran et un contexte historique réel. Mais les équipes et leur éditeur semblent confiants sur la réussite de Ghost of Yotei vu ce qui approche.

En juillet dernier, PlayStation et Sucker Punck Productions levaient le voile sur une très belle surprise. Celles et ceux qui attendent Ghost of Yotei auront le plaisir de voir des éditions collector de la PS5, de ses façades et des manettes DualSense aux couleurs de cette nouvelle exclusivité. Distribuées à un nombre limité, tout le monde ne pourra évidemment pas se les procurer, comme ce fut le cas pour la console Spider-Man par exemple.

Dès lors, ce sera la course le jour de l'ouverture des précommandes. Mais quel est-il justement ? C'est l'annonce qui nous intéresse aujourd'hui ! Sony a enfin fixé le jour J et on peut déjà vous dire que la rentrée sera brûlante puisque vous pourrez préacheter la PS5 Ghost of Yotei ou ses accessoires à partir du 4 septembre 2025.

Deux versions sont toujours prévues : l'une dans un coloris doré qui sera accessible chez tous les revendeurs, l'autre avec les illustrations Ghost of Yotei teintées de noir, mais réservée exclusivement à la boutique en ligne du PlayStation Direct. Ne vous trompez pas jeudi prochain pour avoir toutes vos chances d'avoir le modèle qui vous plaît.

© SIE / Sucker Punch Productions.