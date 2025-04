L'inquiétude s'est emparé des gamers ces dernières semaines. Mais l'annonce de Ghost of Yotei s'accompagne d'une bonne nouvelle pour les joueuses et les joueurs PS5.

Sony a créé la surprise hier. Nous nous attendions à une annonce imminente, mais pas à ce point-là pour Ghost of Yotei. Mais, cette fois, ça y est ! Le deuxième opus des « Ghost of » par Sucker Punch a fixé sa date de sortie. C'est officiellement le 2 octobre 2025 que le jeu débarquera sur PS5. Les précommandes n'ont pas encore ouvert et pourtant, un premier détail à de quoi rassurer les joueuses et les joueurs pour la suite.

Ghost of Yotei reste sur de bonnes bases

Après son annonce en grandes pompes à l'occasion du State of Play de septembre 2024, Ghost of Yotei dévoile enfin plus de détails. Nous savons désormais qu'il racontera une histoire de vengeance mature dans un Japon du début du XVIIe siècle qui nous émerveille déjà dans le nouveau trailer. Mais c'est un autre élément qui a retenu notre attention aujourd'hui.

Hier, Sucker Punch et Sony précisaient enfin la date de sortie de ce second opus très attendu. C'est finalement le 2 octobre 2025 que nous pourrons nous glisser dans la peau d'Atsu. Les précommandes de Ghost of Yotei ouvriront la semaine prochaine, plus précisément le vendredi 2 mai. Plusieurs éditions sont prévues et une bonne nouvelle va rassurer les joueuses et joueurs habitués de l'écosystème PlayStation.

Ces derniers temps, il faut noter qu'une inquiétude grimpe à propos des politiques tarifaires. Déjà, les prix des jeux first party avaient grimpé avec la génération PS5. Mais, début avril, Nintendo a fait un tollé en annonçait Mario Kart World, le nouveau volet de la licence sur Nintendo Switch 2, à 90 €. Dès lors, beaucoup se demandaient si les autres éditeurs suivraient le mouvement. Ghost of Yotei apporte la réponse.

La bonne nouvelle, c'est donc que le nouveau jeu de Sucker Punch ne provoquera pas de hausse pour les éditions standards des jeux développés et produits par les PlayStation Studios. En ce sens, vous pourrez vous procurer Ghost of Yotei sur PS5 à partir de 79,99 € (prix conseillé). Comptez ensuite 89,99 € pour l'édition numérique deluxe ou 249,99 € pour le collector. Pas de mouvement donc du côté des prix de Sony sur sa console actuelle.





© SIE / Sucker Punch Productions.