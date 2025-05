Très attendu le 2 octobre 2025 exclusivement sur PS5, Ghost of Yotei est disponible en précommandes, voici où trouver le jeu et le collector au meilleur prix.

Après Jin Sakai dans Ghost of Tsushima, Sucker Punch nous emmène 300 ans plus loin dans le futur, autour du mont Yotei et en compagnie d'Atsu dans Ghost of Yotei. Dans cette suite attendue le 2 octobre 2025 sur PS5, le mot d'ordre sera encore la vengeance, cette fois contre un terrifiant gang de hors-la-loi connu sous le nom des Six de Yotei. Un nouveau périple au Japon féodal qui s'annonce sur le papier prometteur. Si vous souhaitez en être, voici où précommander les éditions de base et collector du jeu au meilleur prix.

Voyage au Japon féodal avec Ghost of Yotei au meilleur prix

Alors qu'une malheureuse tendance à la hausse globale des prix commence à se faire jour pour les jeux vidéo et le matériel (Nintendo Switch 2 avec certaines exclusivités à 90 euros en physique, hausse de prix de la PS5 et hausses globales chez Xbox), entre autres produits, Ghost of Yotei à venir le 2 octobre 2025 sur PS5 devrait en principe passer entre les gouttes chez nous. Il sera donc disponible, sauf changement de dernière minute, au prix conseillé de 79,99 euros en France.

Pour les collectionneurs, il existe également une grosse édition collector, moyennant toutefois 249,99 euros. Celle-ci comprend des éléments physiques comme un masque de fantôme, une ceinture, un tsuba ou encore un jeu de pièces zeni-hajiki, ainsi que des éléments numériques comme de l'équipement pour Atsu, ainsi que le jeu lui-même, mais en version numérique. Si vous ne jurez que par le physique, il faudra donc se contenter de l'édition de base.

On peut d'ailleurs d'ores et déjà la trouver à prix réduit dans certaines boutiques, comme Leclerc (61,99 euros) ou Cdiscount (74,99 euros). Vous trouverez ci-dessous des liens vers ces deux boutiques, dans le cas où les stocks seraient épuisés chez l'un ou chez l'autre avant que vous puissiez précommander votre copie de Ghost of Yotei.

© SIE / Sucker Punch Productions.

Sources : PlayStation ; Leclerc ; Cdiscount