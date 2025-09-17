Ghost of Yōtei est l’un des jeux les plus attendus de la PS5. Mais avant même sa sortie, il se retrouve déjà au cœur d’une polémique qui dépasse largement le cadre du jeu vidéo.

À quelques semaines de sa sortie, Ghost of Yotei, le prochain grand jeu de Sucker Punch Productions, fait parler de lui pour une raison bien éloignée de son gameplay. L’un des développeurs du studio a été licencié après une controverse née sur les réseaux sociaux, dans un contexte où le jeu est déjà la cible de campagnes de harcèlement en ligne.

Un licenciement qui fait du bruit pour Ghost Of Yotei

Tout est parti d’un message publié par Drew Harrison, employée de longue date chez Sucker Punch et travaillant sur Ghost Of Yotei. À la suite de l’assassinat du podcasteur politique Charlie Kirk, elle a posté une blague jugée de mauvais goût. Très vite, le message a été relayé par des figures influentes de la sphère “anti-woke”, entraînant un déferlement d’appels et de pressions sur son employeur. En moins de 24 heures, Sony a confirmé son départ. Une décision qui illustre à quel point les studios sont désormais exposés aux polémiques extérieures, parfois sans lien direct avec leurs jeux.

Ghost of Yotei n’en est pas à sa première controverse. Depuis son annonce, le jeu est régulièrement attaqué par certains groupes en ligne. En cause : ses choix artistiques et narratifs. Le fait de mettre en avant une héroïne principale, Atsu, incarnée par l’actrice Erika Ishii, a suffi à déclencher de nombreuses critiques.

Des vidéos et articles circulent depuis plusieurs mois, accusant le titre Ghost Of Yotei d’être “trop politisé” ou “victime de l’idéologie”. Une dynamique qui rappelle les polémiques autour d’Assassin’s Creed Shadows, également ciblé pour ses personnages et son approche historique.

Une bataille qui dépasse le jeu vidéo

Ce qui frappe dans cette affaire, c’est la manière dont un jeu vidéo devient malgré lui un terrain de bataille dans les débats de société. Le phénomène n’est pas nouveau, mais il semble s’amplifier. Les grandes productions, surtout quand elles touchent à des sujets d’identité ou de représentation comme Ghost Of Yotei, deviennent rapidement des cibles. Sony et Sucker Punch, tout comme Ubisoft récemment, doivent donc gérer non seulement les attentes des joueurs, mais aussi une communication compliquée face à des polarisations de plus en plus fortes.

Malgré ces turbulences, Ghost of Yotei reste attendu comme l’un des grands rendez-vous de la PlayStation 5. Le jeu promet un monde ouvert riche, une mise en scène ambitieuse et une expérience digne de l’héritage de Ghost of Tsushima. Mais cette affaire rappelle une réalité : pour les studios, la sortie d’un blockbuster ne se joue plus seulement sur le terrain du gameplay ou des graphismes. Elle se joue aussi dans l’espace médiatique et culturel, où chaque choix peut devenir un sujet de controverse.