C'est la dernière ligne droite pour Ghost of Yotei. Le successeur à Tsushima nous a récemment fait l'honneur d'une longue présentation détaillée en vue de sa parution le 2 octobre 2025 sur PS5. Cependant, son principal concurrent, sorti en début d'année, pourrait lui faire de l'ombre. Les équipes de Sucker Punch Productions se sont donc exprimées sur la comparaison possible de leur jeu avec Assassin's Creed Shadows.

Ghost of Yotei face à Assassin's Creed Shadows, le Japon en concurrence

C'est un duel tranchant qui s'annonce. Le 2 octobre prochain, Ghost of Yotei arrivera enfin sur les étals de jeux vidéo, non loin d'un certain Assassin's Creed Shadows. Or, tous deux partagent de nombreux points communs : le décor traditionnel japonais, à un siècle de différence, une histoire de vengeance et un système de gameplay entre action et infiltration. La comparaison paraît alors inévitable.

Déjà, avant même sa sortie, Shadows avait souffert d'être mis en vis-à-vis avec Ghost of Tsushima, paru en 2020. Ce dernier résonnait un peu comme le rêve de nombreux fans d'Assassin's Creed. En effet, l'amour pour le Japon d'une bonne partie de la communauté du gaming laissait espérer qu'un jeu la licence se déroulerait un jour dans le pays. C'est finalement arrivé en 2025, mais cinq ans trop tard, et à quelques mois de l'arrivée de Yotei.

Dès lors, le match retour pourrait se jouer cette année. Et si l'existence de Shadows venait à freiner les ventes de Ghost of Yotei ? D'autant plus que ce dernier abandonne le héros du précédent opus pour raconter une histoire inédite portant sur un personnage inédit. Cela dit, les équipes de Sucker Punch Productions ne semblent pas trop s'en inquiéter.

© Ubisoft Montréal / Ubisoft Atsu, la protagoniste de Ghost of Yotei, face à Yasuke et Naoe, ceux d'Assassin's Creed Shadows.

Sucker Punch Productions la joue fair-play

C'est en tout cas ce que laisse entendre Jason Connell, le directeur créatif de Ghost of Yotei. Entendu par GameInformer, il avance une vision des choses plutôt positives. Au lieu de se focaliser sur toutes les productions qui pourraient se rapprocher de leur nouveau jeu, lui et son collègue Nate Fox en constatant que le médium dans lequel ils évoluent se développent. Plus que cela, il souligne que les rapprochements entre les œuvres « sont tout simplement inévitables », alors le mieux est de « les accepter ».

Connell et Fox ont l'air sereins face à cet état de fait. Ils ne peuvent rien faire face à l'existence d'Assassin's Creed Shadows et, au bout du compte, c'est même « passionnant pour [eux] » que des œuvres proches de leur exclusivité voient le jour. D'autant plus que Connell reconnaît qu'« Ubisoft fait des jeux géniaux ». Voilà une attitude des plus fair-play, tout à l'honneur des créateurs de Ghost of Yotei.