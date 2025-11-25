C'est le moment pour Ghost of Yotei de passer à la vitesse supérieure. La dernière exclu PS5 en date s'offre une mise à jour très attendue avec du contenus gratuits enfin disponible.

Vous allez relancer le jeu maintenant, c'est sûr. Que vous ayez déjà fait le tour de Ghost of Yotei ou que vous soyez en plein dedans, le travail abattu par Sucker Punch devrait convaincre tout le monde. En effet, le studio annonçait il y a seulement quelques jours une nouvelle mise à jour devant répondre à de nombreuses attentes. Elle est enfin disponible, et autant vous dire que l'exclu PS5 ne fait pas les choses à moitié.

Ghost of Yotei accueille le new game + et une tonne de contenus gratuits

C'était LA promesse de cette mise à jour : permettre de revivre l'aventure de Ghost of Yotei en profitant de tout ce qu'on a pu débloquer dans une précédente partie. C'est désormais possible, Sucker Punch vous donnant enfin la possibilité de recommencer le jeu en mode « new game + » si vous le souhaitez. Ainsi, vous aurez accès à vos compétences et armes déjà acquises dans une ancienne sauvegarde. De plus, des modes de difficulté plus élevée accompagne cette nouvelle fonctionnalité afin de corser le défi malgré les avantages que vous offre votre attirail.

En plus de cela, la mise à jour de Ghost of Yotei souhaite la bienvenue à un nouveau marchand. Celui-ci se montre particulièrement intéressant avec ses panoplies d'armures et de teintures à acheter grâce à une nouvelle monnaie, les « fleurs fantômes ». En tout, ce sont 30 objets cosmétiques inédits qui font leur apparition. Comptez également sur 10 nouveaux charmes, idéaux pour parfaire encore plus vos compétences. Enfin, les complétistes peuvent compter sur deux trophées supplémentaires.

Notez que la mise à jour de Ghost of Yotei n'omet pas la technique non plus. Les équipes de Sucker Punch se sont penchées sur de nouvelles options d'accessibilité, comme la réattribution des touches directionnelles par exemple. De plus, le mode photo s'enrichit avec des fonctionnalités qui vous permettent de capturer vos scènes favorites avec toujours plus de précision. Dans l'ensemble, l'aventure d'Atsu s'en trouve donc soutenue d'un tas de contenus à récupérer, mais aussi et surtout de fonctionnalités que les joueuses et joueurs attendaient de pied ferme. Et ce n'est certainement quel le début pour Ghost of Yotei.