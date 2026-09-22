Sucker Punch Productions vient de publier non pas un, mais deux mises à jour pour Ghost of Yotei. L'open world japonais continue d'améliorer son contenu juste avant la sortie de la Complete Edition.

Sucker Punch Productions travaille d'arrache-pied pour préparer le lancement de Ghost of Yotei Complete Edition. À moins de deux semaines de la sortie, le studio vient de sortir coup sur coup deux mises à jour pour son jeu d'action-aventure. Depuis hier, lundi 21 septembre 2026, vous pouvez les installer sur votre console PS5. On voit avec vous tout ce qui change.

Ghost of Yotei passe d'un coup à la version 2.0

Depuis le printemps dernier, nous en étions restés à la version 1.6 de Ghost of Yotei. Mais 5 mois plus tard, Sucker Punch a décidé de nous faire subitement passé à la 2.0 (et même 2.01) avec ses mises à jour du 21 septembre. Le studio a apporté plusieurs correctifs mais aussi des ajouts pour un meilleur confort de jeu. Il a même déjà intégré les trophées de la Complete Edition.

Que changent les deux mises à jour du 21 septembre 2026 ?

Sortie hier, la mise à jour 2.00 de Ghost of Yotei sert avant tout à préparer l'arrivée de la Complete Edition le 1er octobre prochain. Elle introduit surtout des correctifs afin d'optimiser les performances du jeu et apporter plus de stabilité. On peut aussi compter sur une nouvelle option d'accessibilité et l'ajout de la fameuse option de transmog qui va vous permettre de préserver à la fois votre style et vos compétences.

Quelques heures après le premier patch, Sucker Punch a de nouveau créé la surprise en déployant la mise à jour 2.01. Il s'agit surtout d'assurer le suivi pour encore plus de stabilité. On sent que le studio tient à ce que Ghost of Yotei tourne parfaitement pour la Complete Edition. On relève donc essentiellement des correctifs ainsi que l'ajout d'un mode “Beauté de Yotei”. Semblable au Discovery des Assassin's Creed, il permet de visiter la map librement.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Détails de la version 2.00

Trophées de Ghost of Yotei Complete Edition.

Ajout du transmog pour conserver l'apparence d'une pièce d'armure tout en exploitant les statistiques d'une autre.

Ajout d'une nouvelle option d'accessibilité à haut contraste.

Diverses améliorations de confort de jeu.

Correction de crashs.

Optimisation pour une meilleure stabilité.

Détails de la version 2.01

Ajout du mode Beauté de Yotei pour découvrir l'environnement sans contenu de gameplay ou narratif.

Résolution de problèmes liés au chargement du jeu.

Correction de plusieurs problèmes audio.

Amélioration de la stabilité de Ghost of Yotei