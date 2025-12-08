Avec plus de 3,3 millions d’unités vendues dès le mois de sa sortie, Ghost of Yotei a rapidement rencontré un franc succès, malgré les critiques de certains joueurs qui n’ont pas apprécié le choix de l’héroïne. N’en déplaise à ses détracteurs, Sucker Punch a su livrer une véritable invitation au voyage dans la région d’Ezo, où chaque recoin semble tout droit sorti d’une carte postale. Récemment, le jeu a reçu une nouvelle mise à jour qui introduit le très attendu mode New Game Plus, idéal pour celles et ceux qui souhaitent prolonger l’aventure et continuer d'explorer la région. En plus de ce mode, des nouveaux niveaux de difficulté ont été ajoutés, tout comme un marchand inédit. Sucker Punch continue d’assurer le suivi du jeu en déployant une toute nouvelle mise à jour de Ghost of Yotei.

Ghost of Yotei passe en version 1.101

L’une des meilleures exclusivités PS5 continue donc de se peaufiner. Après l’ajout de nombreuses nouveautés, dont le mode New Game Plus, la suite de Ghost of Tsushima poursuit son évolution en attendant l’arrivée de son extension multijoueur Legends, prévue pour 2026. Ce weekend, le jeu a accueilli une nouvelle mise à jour qui, bien que relativement modeste. La version 1.101 de Ghost of Yotei vise principalement à corriger divers bugs qui perturbaient l’expérience de jeu. Plusieurs problèmes techniques ont été résolus, notamment ceux qui entraînaient des crashs et des plantages du jeu.

La stabilité globale a donc été renforcée, quand quelques tares du fameux mode New Game Plus ont été balayées. Certains bugs d’affichage, particulièrement visibles dans ce mode, ont été supprimés, tout comme les soucis liés au marchand exclusif au NG+. Désormais, les joueurs pourront aussi débloquer et obtenir leur récompense in-game une fois le platine obtenu. Voici dans le détail ce qui change avec cette mise à jour de Ghost of Yotei :

Patch notes de la version 1.101

Performances et stabilité

Divers correctifs pour des crash rares.

Gameplay

Correction d'un problème pour le New Game Plus où le compteur de coups de bambou affichait des valeurs négatives lorsque l'on regardait la carte.

Résolution d'un bug rare qui empêchait le joueur de recevoir la teinture d'armure en platine lorsqu'il obtenait le trophée en platine dans des fichiers de sauvegarde distincts.

Corrections de bugs liés au vendeur du New Game Plus de Ghost of Yotei.

Corrections de bugs rares qui bloquaient la progression de certaines missions.

Source : Sucker Punch