Voilà maintenant plusieurs semaines que Ghost of Yotei est disponible, permettant ainsi à des millions de joueurs de se plonger dans cette nouvelle vision du Japon féodal imaginée par la talentueuse équipe de Sucker Punch. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le public a encore une fois répondu présent. Tellement que le studio n’hésite pas, aujourd’hui, à évoquer la possibilité d’offrir un DLC au jeu en vue d’en prolonger l’expérience. Mais avant cela, du travail reste encore à faire, et les multiples mises à jour sont là pour en témoigner.

Ghost of Yotei reçoit encore une (petite) mise à jour

En effet, une semaine seulement après avoir reçu un patch bardé de correctifs, Ghost of Yotei se met de nouveau à jour avec un cinquième patch, qui lui permet alors cette fois-ci d’entrer dans sa version 1.011. Contrairement à son prédécesseur, celui-ci se veut néanmoins beaucoup plus succinct, puisqu’il n’est alors question pour Sucker Punch que d’y apporter de légères améliorations en vue de peaufiner l’expérience générale. Voici le patch notes complet :

Performance et stabilité

Correction de plusieurs crashs liés à des problèmes de mémoire

Gameplay

Correction de plusieurs bugs pouvant bloquer des missions dans de rares occasions.

Vous l’aurez compris donc, rien de très impressionnant au programme cette fois-ci, même si cela était assurément indispensable pour s’assurer que l’ensemble des joueurs de Ghost of Yotei puissent bénéficier de la meilleure expérience possible sur PS5. L’avantage, qui plus est, c’est qu’il en résulte alors un patch bien moins lourd qu’à l’accoutumée, ce qui permettra aux plus petites connexions de pouvoir se replonger dans l’aventure sans trop attendre.

© SIE / Sucker Punch Productions

Rappelons d’ailleurs si nécessaire que par-delà l’arrivée potentielle d’un futur DLC, encore relativement incertaine pour le moment, le travail est encore loin d’être fini pour les équipes de Sucker Punch. Car à l’instar de Ghost of Tsushima avant lui, Ghost of Yotei aura également droit à une grosse mise à jour gratuite accompagnée du mode « Legends », qui viendra donc réintroduire une composante multijoueur et coopérative au titre dès 2026. Plus de détails nous seront alors communiqués à ce sujet ultérieurement.

Source : Sucker Punch