Un mois après le lancement du mode Legends, Ghost of Yotei continue de se mettre à jour avec de nouveaux défis et une série de correctifs supplémentaire.

Disponible depuis le 2 octobre 2025, Ghost of Yotei fait partie de ces exclusivités ayant incontestablement séduit les joueurs PS5. Et cela tombe bien, puisque Sucker Punch est encore loin d’en avoir terminé avec le successeur de Ghost of Tsushima. Pour preuve, le mois dernier, le jeu accueillait une grosse mise à jour gratuite avec le lancement du mode Legends, que le studio annonçait alors comme n’étant que le début des festivités. Et cela se confirme aujourd’hui encore avec l’arrivée d’un nouveau patch, accompagné de son lot de nouveautés.

Ghost of Yotei accueille une nouvelle mise à jour

Déployée peu avant le week-end, la version 1.601 de Ghost of Yotei vient en effet enrichir le mode Raid introduit le 10 avril dernier avec un nouveau niveau de difficulté, « Hell Mode », destiné à rendre les combats de boss encore plus difficiles. De quoi faire le bonheur des joueurs en recherche de défi, donc, qui pourront en prime débloquer de nouveaux objets cosmétiques pour leurs exploits. Sucker Punch annonce également l’arrivée du matchmaking pour le mode Raid, aux côtés d’une option permettant de passer directement au boss Dragon et Saito.

Une nouvelle fonctionnalité de prestige, « Retrait d’équipement », fait par ailleurs son apparition, de sorte à permettre aux joueurs de dépenser de la monnaie in-game afin de retirer des objets d’équipement perfectionnés. « Cela ne confère aucun avantage en jeu, mais le nombre d’équipements retirés est visible par les autres joueurs et attire des lucioles lorsque le joueur s’incline » précisent alors les créateurs de Ghost of Yotei, qui bénéficie aussi pour l’occasion d’une série de correctifs et de rééquilibrages. En voici le détail complet :

Patch notes détaillé de la version 1.601

Performances et stabilité

Correction de divers crashs rares

Gameplay

Correction d’un problème faisant que certains ennemis pouvaient parfois infliger des dégâts supplémentaires lors de certaines attaques

Ajout de l’option « Trouver des joueurs pour combler les places restantes » dans les missions hebdomadaires « Cauchemar »

Les joueurs ne pourront plus être désarmés pendant les attaques ultimes

Réduction des dégâts infligés par Tanegashima aux boss

Réduction des dégâts infligés par le tir à la tête de Lightning à Tanegashima

Correction d’un problème pouvant entraîner l’annulation des coups ultimes de Samurai et Shinobi lorsqu’ils étaient attaqués

Ajout de la possibilité de caresser les animaux spirituels dans le mode Survie de Ghost of Yotei

Activation des emotes pendant l’attente aux points de rassemblement

Correction d’un problème pouvant entraîner la mort des joueurs après avoir terminé une mission d’incursion à cause de la carte Bo-Hiya Rain

Giant Bo-Hiya ne pourra plus tomber à l’intérieur des zones de défense dans les missions d’Histoire

Les quêtes journalières non terminées sont désormais réinitialisées chaque jour

Shadow Snake ne pourra plus se synchroniser lui-même

Ajout d’une coche à côté des missions d’Histoire et d’Incursion terminées dans le menu Campagne de Ghost of Yotei

Les traînées d’armes dans le lobby Bamboo Strike sont désormais activées

Correction d’un problème d’interface utilisateur faisant que la liste ne défilait pas au-delà de la première page dans les classements

Source : Sucker Punch