Figurant parmi les jeux les plus précommandés du PlayStation Store, Ghost of Yotei est à n’en pas douter l’un des titres les plus attendus de cette fin d’année 2025. En l’absence de GTA 6, dont le report a été confirmé pour l’année prochaine, le nouveau jeu de Sucker Punch devrait en effet avoir toute la place nécessaire pour prospérer, cinq ans après la sortie du très apprécié Ghost of Tsushima. Et si vous avez aimé les aventures de Jin Sakai, alors préparez-vous. Car à en croire Shuhei Yoshida, cette suite s’annonce encore meilleure.

Shuhei Yoshida fait l’éloge de Ghost of Yotei

« Avec Ghost of Tsushima il y avait un feeling incroyable manette en mains. Et pour avoir joué à Ghost of Yotei à plusieurs étapes de son développement, je peux vous assurer que ce sera encore meilleur et que Sucker Punch va refaire le coup » a-t-il notamment déclaré lors d’une interview exclusive pour PlayStation Inside. Vu comment le premier avait été une claque pour certains, autant dire que les fans s'impatientent de découvrir la suite. Loin de s’en tenir à cela, l’ex-président des PlayStation Indies en a également profité pour expliquer ce qui contribue, selon lui, à la recette du succès de la franchise : le respect de la culture dont elle s’inspire.

Yoshida ne se dit pas seulement conquis par Ghost of Yotei, il salue carrément le travail effectué sur toute la licence. « S’agissant de Ghost of Tsushima, Sucker Punch travaillait beaucoup avec un producteur japonais de SIE, ainsi qu’avec des collègues de Japan Studio. Cela a beaucoup aidé le studio car les développeurs pouvaient leur montrer des idées, et ces personnes japonaises leur disaient en interne si c’était respectueux du Japon, si c’était correct ou non » explique Yoshida. « Les équipes se sont aussi rendues sur l’île de Tsushima et ont réalisé de véritables efforts pour s’immerger dans son histoire et ses coutumes » rappelle-t-il par ailleurs.

Atsu, héroïne de Ghost of Yotei © SIE / Sucker Punch Productions.

Un jeu très attendu de cette fin d’année

« Ils ont réussi à capturer ce feeling si particulier de l’île qui se ressent dans le jeu. C’est pour ça que je pense, qu’il est aussi réussi. » conclut-il. Et au vu de ses propos concernant son expérience manette en mains, nul doute que l’on peut s’attendre à un soin tout aussi particulier dans le cadre de Ghost of Yotei. Un jeu qui, cela va sans dire, ne manquera pas d’être comparé à Assassin’s Creed Shadows sorti un peu plus tôt cette année.

Quoi qu’il en soit, cela n’augure que du bon pour l’avenir de Sucker Punch, qui s’est définitivement octroyé une place de choix dans le cœur des joueurs grâce à Ghost of Tsushima. Rappelons toutefois si nécessaire que Ghost of Yotei mettra en scène une toute nouvelle protagoniste dans une aventure se déroulant plus de trois cents ans après les événements du premier jeu. Il s’agira donc d’une expérience accessible à tous, y compris pour les nouveaux venus, que l’on pourra retrouver en exclusivité sur PS5 dès le 2 octobre prochain.

Source : PlayStation Inside