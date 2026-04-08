Ghost of Yotei en est désormais à son sixième mois d'existence et a donc accueilli en mars dernier son fameux mode Legends, permettant d'affronter des démons et autres monstruosités du folklore japonais en coopération avec les nombreux ajouts au gameplay de la suite de Ghost of Tsushima par Sucker Punch. Le studio avait d'ailleurs indiqué que le lancement de ce DLC n'allait être que le début et que le titre allait continuer de faire l'objet d'un suivi sur le long terme. Cela se traduit notamment par une nouvelle mise à jour.

Nouveau raid de mises à jour sur Ghost of Yotei

Ghost of Yotei passe ainsi en version 1.600 avec divers ajouts et améliorations à l'ensemble de l'expérience, bien que nombre d'entre eux cibles forcément le tout récemment arrivé mode Legends, qui en profite notamment pour recevoir des ajustements de stabilité bienvenus. Parmi les principales nouveautés de cette mise à jour, on peut justement rapporter l'ajout du Raid pour le mode Legends. À noter toutefois qu'il ne sera disponible qu'à partir du 10 avril 2026, et non dès maintenant suite au déploiement du patch.

Outre l'ajout du Raid dans Legends, on peut aussi relever dans les notes de la mise à jour 1.600 de Ghost of Yotei une réduction significative de l'énergie spirituelle et ultime octroyée par la capacité « Parler avec les esprits », la possibilité pour les ennemis rendus fous de se cibler mutuellement, une meilleure visibilité des zones de corruption et la correction d'un bug qui rendait le boss Oni invincible. De plus, de nouveaux équipements pour le mode Legends s'ajoutent à la collection, comme l'Esprit sans poids et quatre nouveaux charmes.

Au-delà d'une longue liste d'ajouts et d'ajustements pour le mode Legends, la nouvelle mise à jour de Ghost of Yotei s'intéresse aussi un peu au jeu de base, mais avec des correctifs de plus petite envergure et des améliorations au niveau du menu principal. Vous pouvez retrouver les notes de la mise à jour 1.600 dans leurs moindres détails via l'article de blog dédié sur le site officiel de Sucker Punch.

Source : Site officiel de Sucker Punch