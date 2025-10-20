Une semaine après la précédente, Ghost of Yotei s'est tout récemment offert une nouvelle mise à jour, voici tout ce qu'elle apporte au dernier titre de Sucker Punch.

Trois semaines après sa sortie exclusivement sur PS5, Ghost of Yotei continue de peaufiner sa formule en attendant notamment le fameux mode coopératif Légendes à venir courant 2026, et potentiellement des DLC, si Sucker Punch estime que l'aventure d'Atsu dans la région d'Ezo en a besoin. D'ici là, ce nouveau voyage au Japon féodal passe en version 1.010, avec les changements suivants.

Nouvelle mise à jour pour plus de stabilité au Japon féodal de Ghost of Yotei

Jeu en monde ouvert oblige, quelques bugs ont hélas échappé à la vigilance de Sucker Punch depuis la sortie de Ghost of Yotei ce 2 octobre 2025 et d'un conséquent patch Day One. Petit à petit, le studio traque donc tel un Fantôme les problèmes restant sur son excellente exclusivité PS5, afin de parfaire encore cette digne suite de Ghost of Tsushima. Ainsi, cette nouvelle mise à jour le faisant passer en version 1.010 n'apporte pas de nouveautés majeures et sert surtout un objectif correctif.

Elle se divise ainsi en trois parties : Performance et Stabilité, Gameplay et Environnement, pour corriger dans chaque catégorie quelques menus défauts encore présents qui ont pu affecter certains joueurs durant leur périple avec Atsu. Vous trouverez les notes détaillées de la mise à jour 1.10 de Ghost of Yotei ci-dessous.

Notes complètes de la mise à jour 1.010 de Ghost of Yotei

Performances et stabilité

Correction d'un crash rare pouvant survenir lorsque le ray tracing était activé.

Correction d'un crash rare pouvant survenir pendant « Poison et mensonges » si le joueur revenait sur ses pas jusqu'à l'incendie dans le bâtiment, puis marchait vers Oyuki avec le PNJ Kyûbi poursuivant Atsu.

Gameplay

Correction d'un bug qui empêchait l'obtention du masque du Fantôme Noir pour les joueurs ayant acheté l'édition numérique Deluxe de Ghost of Yotei après avoir terminé « Attraper une araignée ».

Correction d'un bug de blocage permanent de mission pouvant survenir dans « Combattre le feu par le feu ». Le joueur n'était pas assuré d'avoir des bombes éclair pendant l'entraînement aux bombes éclair.

Application d'un correctif à un bug de blocage permanent de mission pouvant survenir dans « La Voie du Kusarigama » si le joueur se téléportait dans la mission à un moment précis.

Correction d'un bug de blocage permanent de mission pouvant survenir dans « Le Conte de l'Oni » si le joueur parvenait à éviter la scène d'« amélioration d'armure » ​​et quittait ensuite la zone.

Correction d'un bug de blocage permanent de mission qui pouvait survenir dans « Une confiance négociée » si le joueur parvenait à compléter une partie des objectifs de branchement, puis terminait une autre mission permettant d'accéder à la seconde branche.

Application d'un correctif à un bug de blocage permanent de mission qui pouvait survenir dans « La Scierie de Higashi » si le joueur sauvegardait et quittait Ghost of Yotei après avoir interrogé l'ennemi, mais avant de vaincre les soldats de Saito.

Correction d'un bug de blocage permanent de mission qui pouvait survenir dans « La Garnison de la Corne Brisée » si le joueur mourait après avoir tué tous les ennemis et secouru le prisonnier, mais avant la fin de la conversation.

Correction d'un bug de blocage permanent de mission qui pouvait survenir dans « La Honte du Kusarigama » si le joueur créait un campement dans l'herbe furtive, une zone critique pour la mission.

Application d'un correctif à un bug de blocage permanent qui pouvait survenir si le joueur escaladait une tour à la Frontière, parlait à un PNJ, puis recommençait depuis son dernier point de contrôle.

Correction d'un bug qui pouvait survenir dans « Rencontres de la nature » ​​et qui faisait apparaître le renard bloqué si le joueur avait rechargé sa partie après avoir vu l'ours au-dessus de la grotte près du sanctuaire.

Correction d'un bug qui permettait au joueur de modifier son équipement pendant l'affrontement avec Kiku dans « La Meute du Loup ».

Application d'un correctif à un bug qui pouvait bloquer le joueur dans une boucle de réapparition permanente s'il sautait dans une fosse et mourait peu après avoir terminé un objectif ou une mission de Ghost of Yotei.

Environment

Remplacement d'un élément d'espace réservé qui se trouvait sur un chemin majeur dans « Le destin du Kitsune ».

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Source : Support Sucker Punch