Après avoir fait les beaux jours de la PS5 à sa sortie début octobre 2025, Ghost of Yotei a tranquillement continué de tracer sa route avec plusieurs mises à jour, dont une ajoutant le New Game+, permettant donc de refaire l'aventure avec une Atsu au sommet de sa puissance. Mais la suite spirituelle de Tsushima s'avérait encore incomplète, puisqu'il lui manquait un DLC gratuit particulièrement populaire de son grand-frère, mais qui devait arriver courant 2026. Grâce au premier State of Play de l'année, on sait désormais enfin plus exactement quand.

Une annonce coopérative légendaire pour Ghost of Yotei

Pour le premier State of Play de 2026, Sony devait marquer le coup comme il se doit afin d'annoncer la couleur pour les joueurs PS5 et leur montrer ce qui les attend au fil de l'année. Cela a notamment pris la forme d'une date de sortie plus précise pour Ghost of Yotei Légendes, la nouvelle mouture du mode coopératif populaire de son grand-frère. Pour rappel, il s'agit d'un mode multijoueur en coop offrant un environnement surnaturel qui contraste avec l’univers plus terre à terre de l'aventure d'Atsu.

Sucker Punch et Sony donnent ainsi rendez-vous aux Fantômes de tous horizons de plonger dans Ghost of Yotei Légendes le 10 mars 2026, pour l'heure exclusivement sur PS5, pour découvrir ce DLC gratuit d'envergure. Comme sur le titre mettant en scène Jin Sakai, il sera question de missions d’histoire pour deux joueurs et des matchs de survie pour quatre joueurs. Pour en venir à bout, les joueurs pourront incarner l'une des quatre classes de personnages disponibles afin d'affronter des versions démoniaques des déjà très dangereux membres des Six de Yotei, mais aussi de nouveaux adversaires tout aussi infernaux à leur service.

