Deux mois après son lancement, le mode Legends de Ghost of Yotei arrive déjà officiellement à son terme et ne fera plus l’objet de mises à jour majeures à l’avenir.

Le 10 mars dernier, soit cinq mois après la sortie du jeu, Sucker Punch déployait une grosse mise à jour pour Ghost of Yotei, qui accueillait enfin le fameux mode Legends tant attendu par certains joueurs. Dans la continuité de Ghost of Tsushima, celui-ci visait alors à prolonger l’aventure avec une expérience multijoueur gratuite, caractérisée par une approche plus surnaturelle de l’univers du jeu ainsi qu’un gros accent mis sur les combats. Malheureusement pour les amateurs de ce mode, une mauvaise nouvelle vient cependant tout juste de tomber.

Sucker Punch met déjà un point final au mode Legends de Ghost of Yotei

En effet, si Ghost of Yotei: Legends a depuis eu droit à plusieurs mises à jour majeures, parmi lesquelles notamment celle ayant introduit le mode Raid le 10 avril dernier, ou encore celle agrémentant ce dernier d’un nouveau mode de difficulté ensuite, le fait est qu’il est déjà l’heure pour Sucker Punch de tourner la page. C’est en tout cas ce que révèle le dernier article du PlayStation Blog consacré aux coulisses de développement du mode, où l’apprend que « la mise à jour Raid était la dernière mise à jour prévue pour Legends ».

« Elle a conclu l’histoire des Six de Yotei dans ce mode. Nous avons adoré voir les joueurs y jouer, continuer d’y jouer et prendre du plaisir. Ça a été formidable ». Une bien triste nouvelle pour les joueurs de Ghost of Yotei, donc, qui sont déjà nombreux à dénoncer cette décision de la part du studio. « C’est vraiment décevant », souligne par exemple l’un d’eux dans les commentaires de l’article. « On a attendu si longtemps pour le nouveau mode Legends et au bout de peu de temps, ça devient répétitif » déplore-t-il en regrettant l’absence de contenus supplémentaires.

« Je n’achèterai pas le jeu, dans ce cas » assure un autre de son côté. « Comment peut-on mettre fin au support après seulement deux mois ? C’est incroyable ». Et ils sont naturellement loin d’être les seuls. Cela dit, il faut tout de même l’avouer : l’annonce de l’arrêt du suivi du mode Legends après si peu de temps aurait d'une certaine manière pu être anticipé. Après tout, Sucker Punch n’a jamais indiqué vouloir faire de Ghost of Yotei une sorte de jeu service, surtout à partir d’un mode multijoueur proposé à titre entièrement gratuit.

Un futur DLC est-il possible ?

Maintenant, loin de nous l’idée de vouloir créer de faux espoirs chez les joueurs, mais cela veut-il dire pour autant que le studio est prêt à mettre un point final à son aventure sur le titre ? Pas sûr. Car en l’état, l’article du PlayStation Blog parle bien de l’arrêt du suivi du mode Legends, et non du jeu en lui-même. Se pourrait-il, donc, que Ghost of Yotei soit amené à recevoir une extension surprise à la manière de Ghost of Tsushima avec l’Île d’Iki en 2021 ? À ce stade, rien n’est impossible. Même si, insistons quand même là-dessus : il ne s’agit que d’une simple théorie.

Source : PlayStation Blog