Il y a quelques jours, Ghost of Yotei rompait officiellement un long silence après son apparition lors du State of Play de septembre 2024. Sucker Punch recrutait un « spécialiste de la communauté et du support » pour aider le studio à lancer le jeu cette année. Peu après, c'est au tour de son site officiel de se garnir de nouvelles informations pour se faire une meilleure idée de ce qui nous attend dans la suite de Ghost of Tsushima.

Le site officiel de Ghost of Yotei tombe le masque

Doucement mais sûrement, Ghost of Yotei s'arme pour une potentielle annonce de sa date de sortie prochainement. Alors que le mois de juin approche, gageons que PlayStation nous réserve un Showcase conséquent dans la période du Summer Game Fest 2025. Après Death Stranding 2 annoncé pour le 26 juin, il y a peu de place au doute que la suite de Ghost of Tsushima soit la prochaine exclusivité PS5 à sortir. En amont, le site officiel de Ghost of Yotei nous partage en tout cas de plus amples détails à son sujet.

Celui-ci vient notamment confirmer que le jeu prend date en 1603, 300 ans après les aventures de Jin Sakai. Place également cette fois à Atsu, une jeune femme cherchant à venger la mort de sa famille et la destruction de son foyer par un seigneur voisin. On change également de région du Japon, en allant plus au nord, avec comme cadre le fameux mont Yotei. Nous aurons ainsi droit dans Ghost of Yotei à un paysage relativement plat entourant la montagne, avec des champs d'herbe et de toundra à perte de vue. Il s'agirait également d'une frontière plus sauvage, propice à de nombreux dangers tant humains que naturels.

Heureusement, Atsu disposera de nombreux outils pour se défendre et exercer sa vengeance. Le site officiel de Ghost of Yotei nous indique notamment qu'elle pourra manier de nouvelles armes comme les katanas doubles, l'odachi (un katana long) et le kusarigama (une lame attachée à une chaîne, avec une sorte de boulet à l'autre extrémité). Le site officiel du jeu nous confirme également qu'il sortira bien courant 2025. Ne reste donc plus maintenant qu'à attendre une bande-annonce pour en fixer la date de sortie. Celle-ci ne devrait pas trop tarder, et on surveille ça de près.

Source : PlayStation.com