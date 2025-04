Ghost of Yotei, qui a dévoilé il y a peu sa date de sortie, revient cette fois avec de nouvelles images. Et clairement, ça donne envie de craquer. L’ambiance s’annonce déjà complètement folle.

Ghost of Yotei continue de se dévoiler. Aujourd'hui, grâce à de nouveaux concept arts, on peut enfin en admirer un peu plus. Et autant le dire tout de suite : c’est sublime. Parfait pour faire monter encore un peu plus la pression, juste après l'annonce de sa date de sortie en fin de semaine dernière.

Des paysages à couper le souffle pour Ghost of Yotei

Le premier concept art de Ghost of Yotei nous transporte directement dans l’ambiance. On y voit un personnage avançant lentement sur un pont suspendu au-dessus d'une mer déchaînée.

La scène est simple, mais terriblement puissante. L'immensité de l'océan, la fragilité du pont... tout invite à l’évasion et à l'introspection.

Sur une autre image, l'atmosphère change. Cette fois, on suit ce même personnage sur un chemin couvert de feuilles mortes, en pleine forêt automnale. Les teintes chaudes, la lumière dorée, l'ambiance feutrée. C'est ce qu'on s'imagine du Japon à cette période. Ces deux visuels montrent une chose : le jeu promet de nous en mettre plein les yeux artistiquement parlant. Et surtout, de raconter son histoire autant par ses paysages que par ses personnages.

Un hommage fort à la culture Aïnou

Mais Ghost of Yotei ne veut pas seulement nous impressionner visuellement. Le jeu s'appuie aussi sur une richesse culturelle rarement mise en avant dans les jeux vidéo. Comme l'a expliqué Jason Connell, directeur créatif du projet, GoY s’inspire directement des Aïnous, le peuple autochtone d’Hokkaido et du nord du Japon.

Pour rendre hommage à cette culture unique, l’équipe de développement a voyagé jusqu’à Hokkaido. Sur place, ils ont rencontré des experts, visité des musées, découvert des objets artisanaux... et même participé à des cueillettes de plantes sauvages en montagne. Tout ce travail de recherche a été intégré à l’univers du jeu pour offrir une expérience aussi fidèle que respectueuse.

Avec ces nouvelles images, Ghost of Yotei confirme son immense potentiel. Entre paysages grandioses et respect culturel profond, le jeu pourrait bien être une nouvelle claque visuelle et émotionnelle. Pour mémoire, le jeu est prévu pour le 2 octobre 2025 sur PS5 et les précommandes du collector de Ghost of Yotei débuteront le 2 mai 2025 sur la boutique PlayStation à 10h00.

Source : Variety