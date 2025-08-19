A l'occasion de la Gamescom 2025, PlayStation et Sony ont dévoilé de nouveaux extraits officiels de Ghost of Yotei, la prochaine exclusivité majeure de la PS5.

Affaiblie par la pandémie, la Gamescom commence enfin à reprendre ses couleurs. L'édition 2025 aura plus de partenaires que jamais, avec une présence plus forte de la part de Xbox et le grand retour de Nintendo. Seul l’un des trois grands acteurs de l’industrie manque à l’appel : PlayStation. La rumeur veut que l’éditeur souhaite garder ses plus grosses cartouches pour son State of Play annuel de septembre. Le constructeur japonais a tout de même tenu à faire acte de présence avec sa prochaine grosse exclusivité PS5 : Ghost of Yotei.

Ghost of Yotei confirme son DLC gratuit

PlayStation aura donc fait une apparition timide lors de la Gamescom 2025 pour dévoiler une nouvelle séquence de gameplay de son prochain jeu majeur. S’il a déjà longuement fait les présentations lors de son State of Play dédié, Ghost of Yotei a dévoilé de nouveaux extraits lors de la cérémonie d’ouverture. Une présentation forcément plus menue après le généreux State of Play qui refait la part belle à l’histoire, l’exploration, les combats et aussi le loup qui vous accompagnera. Autant dire qu’en termes d’ambiance, visuelle comme narrative, Sucker Punch sait toujours y faire.

Mais soirée spéciale oblige, le studio était venu avec une petite surprise. C’était une demande de nombreux fans, Sucker Punch avait botté en touche, mais cette fois c’est confirmé. Ghost of Yotei Legends est une réalité. Le mode multijoueur sera de retour et sera disponible dans le courant 2026 sous la forme d’un DLC gratuit accessible à l’ensemble des joueurs. De plus amples informations sont attendues ultérieurement. Pour rappel, le jeu est attendu pour le 2 octobre 2025 en exclusivité sur PS5.

Source : Sucker Punch