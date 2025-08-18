Si l’actualité tend généralement à ralentir la cadence durant l’été, cela reste paradoxalement une période extrêmement propice aux annonces. Outre la période de la Summer Game Fest début juin, nous avons ainsi eu droit à de nombreuses conférences au cours des dernières semaines, que ce soit de la part de Nintendo, Bandai Namco, THQ Nordic ou encore PlayStation. Et après nous avoir gratifiés d’un State of Play dédié à Ghost of Yotei au mois de juillet, ce dernier nous redonne d’ailleurs rendez-vous très vite pour en découvrir davantage sur le titre de Sucker Punch.

Ghost of Yotei nous donne rendez-vous à l’Opening Night Live

En effet, PlayStation a beau avoir confirmé son absence de la Gamescom cette année encore, cela ne l’empêchera pas pour autant de répondre présent à la conférence d’ouverture du salon allemand, qui se tiendra ce mardi 19 août à 20h (heure française). Et c’est Geoff Keighley, présentateur de cette dernière, qui a confirmé l’information sur ses réseaux sociaux en révélant que Ghost of Yotei fera partie des nombreux titres présentés ce soir-là, aux côtés de jeux très attendus comme Resident Evil Requiem, Silent Hill f, The Outer Worlds 2, Ninja Gaiden 4, et plus encore.

S’il n’a pas précisé la nature de ce qui sera présenté, on peut toutefois s’attendre à la diffusion d’un nouveau trailer, qui nous en montrera davantage sur ce que nous réserve ce Ghost of Yotei. Il n’est par exemple pas impossible que nous ayons droit à de nouvelles images de gameplay, Sucker Punch ayant récemment commencé à mettre les bouchées doubles sur la présentation des nouvelles mécaniques de jeu par rapport à Ghost of Tsushima. Des mécaniques qui, entre autres, introduiront par exemple de nouvelles méthodes de combat.

Quoi qu’il en soit, cela fera assurément des heureux parmi les joueurs, qui sont nombreux à attendre ce qui représente la dernière grosse cartouche pour PlayStation en cette année 2025. Car à moins d’avoir de nouvelles images de Marathon, le jeu service de Bungie dont la sortie a finalement été reportée de plusieurs mois, Ghost of Yotei devrait être la seule annonce liée à PlayStation lors de l’Opening Night Live. À moins que l’éditeur ne nous réserve une surprise inattendue lors de l’événement, qui durera près de deux heures. Réponse demain soir !