C’est l’ascenseur émotionnel pour les joueurs PS5 au sujet de l’Édition Complète de Ghost of Yotei, qui aura bien droit à une version physique mais avec une mauvaise surprise.

C’était la grosse surprise de la journée d’hier pour les joueurs PlayStation, celle que personne n’avait vue venir. Alors que Ghost of Yotei se dirige déjà doucement mais sûrement vers son premier anniversaire, beaucoup pensaient qu’il en était déjà terminé pour le successeur de Ghost of Tsushima, dont Sucker Punch avait d’ailleurs annoncé la fin du suivi du mode Legends il y a quelques semaines. Mais il n’en est rien. Une Édition Complète arrive avec de nouveaux contenus, et la bonne nouvelle, c’est qu’elle aura bien droit à une version physique... même si un subtil détail fait déjà de nombreux déçus.

Ghost of Yotei Édition Complète aura une version physique

L’information a en effet été confirmée par le studio au travers de plusieurs messages publiés sur X, dans lesquels nous apprenons notamment que l’extension « Echoes of Sekigahara » et le mode « Most Wanted » seront inclus dans la version physique de Ghost of Yotei Édition Complète, prévue pour le 1er octobre 2026. Soit quasiment un an jour pour jour après la sortie du jeu, disponible depuis le 2 octobre 2025. Pour les joueurs PS5, il s’agit donc d’un grand soulagement après la frayeur provoquée par PlayStation dans son communiqué d’hier.

Car à en croire le PlayStation Blog, il n’était pas question d’une sortie physique pour cette réédition de Ghost of Yotei, qui n’avait été annoncée qu’en version numérique. Autant dire que dans un contexte fortement marqué par l’annonce de l’arrêt du physique chez l’éditeur à compter de janvier 2028, les joueurs n’ont donc pas tardé à monter au créneau sur les réseaux sociaux. Ce qui explique sans doute pourquoi les créateurs de Ghost of Yotei ont tenu à rassurer leur communauté, en dévoilant au passage ce qui sera la jaquette de cette nouvelle édition.

Le DLC absent du disque, les joueurs PS5 partagent leur colère

Et paradoxalement, cela a fini par se retourner contre Sucker Punch. Car ce qui devait à l’origine être un vrai moment de célébration pour les joueurs PS5 s’est vite transformé en une nouvelle déception lorsque ces derniers se sont aperçus de la présence de la mention suivante sur la jaquette : « Disponible via le patch 2.0 ou ultérieur. Une connexion internet et un compte PlayStation sont requis pour le téléchargement ». En d’autres termes : oui, Ghost of Yotei Édition Complète aura bien une version physique, mais non, les DLC ne seront pas inclus sur le disque.

Ce qui, pour les joueurs PlayStation, ne passe pas du tout. « C’est une arnaque et une pratique trompeuse qui devait être signalée », répond alors sans vergogne un internaute au tweet du studio. « Retardez la sortie de l’Édition Complète et incluez le patch 2.0 sur le disque ». « Le disque sur la gauche inclus le jeu avec l’extension. Pas celui sur la droite. C’est inutile », regrette un autre en comparant les rééditions de Ghost of Yotei et Ghost of Tsushima. « Ça ne devrait pas être un code pour le DLC », renchérit enfin un dernier.

Rendez-vous le 1er octobre 2026

Et l’on pourrait continuer comme cela encore longtemps tant les messages du genre se multiplient sous le post de Sucker Punch, qui a donc bien du mal à faire de cette annonce le moment de célébration que cela aurait normalement dû être. Bien sûr, rappelons toutefois qu’entre les réseaux sociaux et la réalité, il y a toujours un monde. De fait, malgré la gronde des joueurs, rien ne dit que le public ne sera pas au rendez-vous le 1er octobre prochain, lorsque l’extension de Ghost of Yotei sera officiellement disponible sur PS5. Réponse d'ici quelques semaines.

Source : Sucker Punch