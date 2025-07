À quelques semaines de la sortie de Ghost of Yotei, Sucker Punch s’exprime sur la durée de vie du jeu, et sur la manière dont l’expérience a été conçue par rapport à l’histoire.

Avec 3.2 millions de vues enregistrées en l’espace de onze jours, le dernier State of Play de PlayStation nous permet de dresser un constat clair : Ghost of Yotei est assurément l’un des titres les plus attendus de cette fin d’année 2025. Il faut dire aussi qu’il arrive après un Ghost of Tsushima couronné de succès, qui a fait tomber des millions de joueurs sous le charme de l’univers de Sucker Punch. Un univers que l’on retrouvera donc dès le 2 octobre prochain, et qui devrait une nouvelle fois nous occuper de nombreuses heures.

La durée de vie de Ghost of Yotei dévoilée

Car à une époque où de plus en plus de jeux tendent à sortir, avec une durée de vie toujours plus longue, le temps de complétion d’un titre est devenu un critère important pour bien des joueurs. Sucker Punch le sait, et c’est pourquoi au détour d’une interview pour Video Games Chronicle, le studio a d’ores et déjà confirmé que Ghost of Yotei aurait une durée de vie équivalente à celle de son prédécesseur. « Nous avons conçu le jeu en gardant à l’esprit certains chiffres similaires à la dernière expérience en termes d’échelle » révèle Jason Connell, directeur créatif sur le projet.

« De cette façon, nous avons trouvé que c’était assez satisfaisant et qu’il y avait de bons chiffres à partir desquels s’élancer » ajoute-t-il ensuite. « Nous estimons donc que l’expérience de jeu complète sur Ghost of Yotei, que vous cherchiez simplement à parcourir l’histoire, à explorer le monde entier, ou encore que vous soyez un chasseur de platine invétéré, est similaire en termes d’investissement de temps ». Et ce même si, comme confirmé lors du State of Play, le jeu inclura naturellement de nouvelles activités à découvrir.

L’histoire restera au cœur de l’expérience

De fait, si l’on se réfère aux données partagées sur HowLongToBeat pour Ghost of Tsushima, il devrait falloir environ 25h de jeu pour voir le bout de l’histoire de Ghost of Yotei, et 46h pour faire le tour de toutes les quêtes annexes et autres activités secondaires. Pour les chasseurs de trophées, la durée de vie devrait alors monter jusqu’à une soixantaine d’heures, ce qui promet une nouvelle fois une aventure bien remplie. En sachant que, bien sûr, la durée de vie du jeu dépendra aussi et surtout essentiellement de votre façon de jouer.

« L’une des choses que j’adore dans la franchise Ghost, c’est qu’il y a tout un tas d’options pour en faire votre expérience » précise par exemple Connell. « Nous avons un jeu avec cette approche inspirée des films de samouraïs, et l’astuce pour nous en tant que développeurs est de créer un titre qui offre ce niveau supplémentaire de liberté créative que nous recherchons, qui permet aux joueurs de l’apprécier alors que dans le même temps, nous n’abandonnons jamais la structure de l’histoire. […] Nous attachons beaucoup d’importance à l’histoire ».

