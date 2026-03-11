Disponible depuis le 2 octobre 2025, Ghost of Yotei est sans aucun doute l’un des plus gros succès de la fin d’année dernière. En effet, malgré les nombreuses (et absurdes) polémiques qui ont pu éclater autour du jeu, le dernier titre de Sucker Punch s’est, aux dernières nouvelles, écoulé à plus de 3.3 millions d’exemplaires, connaissant ainsi un meilleur démarrage que son prédécesseur. Pour remercier les fans, le studio a donc décidé de relancer le mode Legends, déployé gratuitement hier pour l’ensemble des joueurs PS5.

Le mode Legends de Ghost of Yotei est disponible

À l’instar de Ghost of Tsushima avant lui, Ghost of Yotei propose ainsi à la communauté de se lancer dans une extension du jeu, qui diffère largement de la campagne mettant en scène le voyage d’Atsu. Et pour cause, plus axé sur le mysticisme que jamais, le mode Legends est aussi et surtout une expérience multijoueur, qui invite deux à quatre joueurs à affronter des versions surnaturelles des Six de Yotei. Et ce à travers plusieurs modes de jeux inédits, tels que le mode Survie, le mode Histoire ou encore le mode Incursion.

Pour ce faire, les joueurs peuvent notamment choisir parmi quatre classes de personnages, toutes ayant leurs spécificités. Du Samurai et sa large gamme d’armes à l’Archer, doté d’une arme à distance supplémentaire, en passant par le Mercenaire et son double katana ou encore le Shinobi et ses compétences furtives, Legends réinvente encore une fois le gameplay de Ghost of Yotei, dont il entend étendre les solides fondations. En sachant que les amateurs de challenge peuvent alors bénéficier de plusieurs niveaux de difficulté pour de obtenir de meilleures récompenses.

Du contenu supplémentaire déjà annoncé

Et le meilleur dans tout cela ? Legends ne fait que commencer. Sucker Punch l’a déjà annoncé, un mode supplémentaire, Raid, fera son apparition au mois d’avril, introduisant ainsi de nouvelles raisons pour les joueurs de prolonger l’aventure Ghost of Yotei. D’autant plus que le studio ne s’en cache pas : il a beaucoup d’ambition pour le mode Legends. Tellement que son développement, assuré en parallèle de celui de la campagne, s’est avéré au moins aussi long que les aventures d’Atsu que les joueurs ont déjà pu découvrir.

« Nous avions une équipe se concentrant sur le multijoueur tout au long du développement de Ghost of Yotei. Nous réagissions et répondions aux systèmes ajoutés au jeu, pour comprendre comment ceux-ci pourraient fonctionner dans un contexte multijoueur. Lorsque le développement du jeu principal fut fini, le reste de l’équipe s’est penché sur Legends » explique Darren Bridges, lead designer, dans les colonnes du PlayStation Blog. Pour les amateurs d’expériences du genre, c’est donc à retrouver dès maintenant sur PS5, et gratuitement.

Source : PlayStation Blog