Et si Atsu avait encore des choses à raconter ? Cela va bientôt faire trois semaines que Ghost of Yotei est disponible sur le marché. Les joueuses et joueurs parcourent ainsi les étendues fleuries du Japon féodal pour mener une nouvelle quête de vengeance dans l'univers imaginé par Sucker Punch Productions. Cela dit, certains ont déjà vu le bout du scénario et aimeraient peut-être prolonger l'expérience avec un DLC. Les créateurs ont donc de bonnes nouvelles, même si tout n'est pas encore joué.

Ghost of Yotei pourrait s'offrir un DLC, ça dépend de vous

En matière d'exclusivité, PlayStation aura misé sur Ghost of Yotei pour marquer l'année 2025. Avec une moyenne critique de 86 / 100 et publique de 8,2 / 10 sur Metacritic, la dernière nouveauté de la PS5 a rempli son contrat. Le jeu plaît et se présente comme le digne héritier de Tsushima. Alors, une question se pose : comme Jin Sakai, Atsu aura-t-elle la chance de voir son histoire se poursuivre dans un DLC solo ?

C'est la question qu'a posée le Kyle Hilliard de Game Informer au co-réalisateur du jeu, Jason Connell, et le scénariste principal, Ian Ryan. Si tous deux expriment leur fierté sur cette sortie et se disent soulagés à la fois que Ghost of Yotei soit tout simplement disponible, mais aussi de l'accueil que le public lui a réservé. Pour cette raison, il se pourrait bien qu'Atsu ait encore des surprises en réserve.

En effet, Connell confirme que « s'il y a des possibilités d'améliorer [Atsu], d'apporter de nouveaux éléments ou plus de clarté au récit », lui et les équipes de Sucker Punch se pencheront dessus. Dans le même temps, il souligne que l'avis du public est crucial à cette étape du suivi du jeu. Il s'agit maintenant de voir « ce qui plaît aux gens, ce qu'ils aiment et aimeraient savoir de plus » sur l'héroïne. Parmi les sujets mentionnés, la relation à son père pourrait être une piste. Tout dépendra donc à présent des retours des joueuses et joueurs et de la capacité du studio à articuler tout cela solidement pour concrétiser ce rêve d'un DLC.

