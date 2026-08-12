Les annonces s’enchaînent du côté de PlayStation. C’est cette fois Ghost of Yotei qui fait une belle surprise aux joueurs à l’aube de son premier anniversaire.

Un an après sa sortie sur PS5, Ghost of Yotei s’apprête à revenir dans une Edition Complète. Sucker Punch vient en effet d’annoncer une nouvelle édition attendue le 1er octobre 2026. Elle réunira à la fois le jeu de base, du contenu inédit et surtout une nouvelle extension narrative en solo, façon roguelike.

Un DLC narratif annoncé pour Ghost of Yotei

L’aventure d’Atshu n’est pas encore tout à fait terminée. Ghost of Yotei Edition Complète viendra remplir un peu plus un calendrier déjà bien chargé. La principale nouveauté sera donc Échos de Sekigahara, une nouvelle aventure narrative qui jongle entre le présent et les souvenirs d’Atsu, notamment durant son passage sur le continent. Les joueurs de Ghost of Yotei retrouveront notamment Nagato, figure emblématique du passé du personnage principal. Dans le présent, Atsu foulera une vallée encore jamais explorée et autrefois habitée par le Serpent et ses fidèles Vipères. Les flashbacks, quant à eux, permettront de revivre une partie de la bataille de Sekigahara, ainsi qu’un morceau important de l’histoire d’Atsu avant son retour à Ezo et sa quête de vengeance. Ce nouveau DLC payant de Ghost of Yotei apportera également son lot de nouveaux ennemis, armes lourdes, armures et teintures.

En plus de ce nouveau DLC, Ghost of Yotei Edition Complète inclura également Ennemi public, un nouveau mode de combat et de survie teinté de roguelike. Il conviendra alors d’accepter des contrats et d’éliminer autant d’ennemis que possible afin de récupérer des avantages et de débloquer progressivement des personnages, un peu dans la veine de The Last of Us 2 et son mode similaire. En plus d’Atsu, il sera ainsi possible de jouer Oyuki, qui excellera avec son kusarigama et Nagato, qui maîtrise le yari.

Combien coûteront Ghost of Yotei Edition Complète et le DLC ?

L'Edition Complète sera donc disponible le 1er octobre au prix de 79,99€. Elle comprendra Legends, le mode multi, ainsi que les deux nouveaux contenus, qui seront également disponibles via une mise à jour payante à cette même date. Les possesseurs actuels du jeu devront passer à la caisse avec une mise à niveau facturée 14,99€. Et ce n’est pas fini ! La mise à jour gratuite du 1er octobre ajoutera également quelques nouveautés pour tout le monde.

Des nouveautés gratuites pour tout le monde

A commencer par le mode Merveilles de Yotei, qui permettra de transformer le jeu en de véritables cartes postales à contempler ou à photographier, de nouvelles pistes pour le mode Watanabe, des ajouts pour le mode photo, un New Game+ ainsi que de nouveaux trophées à chasser. Tous les joueurs de Ghost of Yotei pourront également profiter gratuitement d’améliorations de confort, comme le transmog, qui permet de conserver l’apparence d’une armure en utilisant les statistiques d’une autre. Voici en résumé toutes les nouveautés qui attendent les joueurs :

Toutes les nouveautés annoncées pour Ghost of Yotei

Extension « Echoes of Sekigahara » : récit entre présent et flashbacks, avec une vallée inédite, la bataille de Sekigahara, plus de nouveaux ennemis, armes lourdes, armures et teintures.

: récit entre présent et flashbacks, avec une vallée inédite, la bataille de Sekigahara, plus de nouveaux ennemis, armes lourdes, armures et teintures. Mode « Most Wanted » : survie et combat en solo façon roguelike, avec contrats, avantages à débloquer et plusieurs personnages jouables.

: survie et combat en solo façon roguelike, avec contrats, avantages à débloquer et plusieurs personnages jouables. Gratuit pour tous : mode Merveilles de Yōtei (vue contemplative d'Ezo), transmogrification des armures et option haut contraste, morceaux pour le mode Watanabe, tampons du mode Photo, cosmétiques Nouvelle Partie+ et nouveaux trophées.

Source : PSBlog