De Marvel’s Wolverine à Horizon Steel Frontiers, en passant par Ratchet & Clank: Ranger Rumble, Marvel Tokon: Fighting Souls ou encore SAROS, PlayStation n’a pas manqué de communiquer sur ses prochains titres phares au cours des dernières semaines. Des titres qui, comme nous le savons, auront alors la lourde tâche de succéder à Ghost of Yotei. Car avec 3.3 millions de copies vendues le mois de sa sortie, le nouveau jeu de Sucker Punch est à n’en pas douter un beau succès pour la PS5… ce qui ne l’a pas empêché d’être battu sur son propre terrain.

Ghost of Yotei s’incline face à un concurrent inattendu

En effet, comme tous les mois, PlayStation propose aux lecteurs du PlayStation Blog de voter pour leur titre favori parmi toutes les nouveautés qui ont pu voir le jour au cours des trente derniers jours. En octobre, cela englobait ainsi naturellement Ghost of Yotei, mais aussi de nombreux titres majeurs tels que Battlefield 6, Ninja Gaiden 4, Digimon Story: Time Stranger, Little Nightmares 3, The Outer Worlds 2, et plus encore. Et si nous avions besoin de la preuve que le public de PlayStation sait faire preuve d’impartialité, nous l’avons.

Car alors que l’on aurait pu croire le sort scellé en faveur de Ghost of Yotei, il s’avère en réalité que ce dernier s’est incliné face à Digimon Story: Time Stranger, qui a obtenu le « Choix des joueurs » pour octobre 2025. Un résultat pour le moins inattendu, donc, que l’équipe du PlayStation Blog a néanmoins accueilli avec humilité en félicitant Bandai Namco pour le succès du jeu. La place de Ghost of Yotei dans le classement, en revanche, n’a pas été révélée, le site ne dévoilant jamais cette information lors de l’annonce des résultats.

Dimigon Story: Time Stranger, le concurrent insoupçonné / © Bandai Namco Entertainment

Pour PlayStation, cela n’enlève bien sûr absolument rien au succès du jeu, qui suit pour l’instant les traces de son prédécesseur d’un point de vue critique comme commercial. Il ne reste maintenant plus qu’à voir si la tendance se poursuivra sur le long terme. Rappelons d’ailleurs à cet effet que comme confirmé par Sucker Punch, l’aventure Ghost of Yotei n’est pas encore terminée. En 2026, le titre accueillera le mode Legends qui, à l’instar de Ghost of Tsushima, marquera le retour du mode multijoueur très apprécié du jeu.

Source : PlayStation Blog