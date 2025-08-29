La semaine prochaine débutera officiellement le mois de septembre et avec lui, le bal des sorties d’une rentrée particulièrement chargée. Car le moins que l’on puisse dire, c’est qu’entre des jeux comme Hollow Knight Silksong, Hell is Us, Cronos: The New Dawn, Borderlands 4, Dying Light: The Beast, Silent Hill f ou encore EA Sports FC 26, on ne va pas avoir le temps de s’ennuyer. Et il en sera probablement de même au mois d’octobre, qui verra par exemple Ghost of Yotei sortir sur PS5, comme le reconfirme aujourd’hui Sucker Punch.

Ghost of Yotei vient officiellement de passer gold

En effet, à un peu plus d’un mois de sa sortie, le studio a fièrement annoncé hier que le jeu venait officiellement de passer gold, ce qui signifie que son développement est aujourd’hui arrivé à son terme. « Nous sommes vraiment ravis d’avoir atteint cette étape, et nous avons hâte que tout le monde puisse découvrir la beauté d’Ezo le 2 octobre » peut-on alors lire sur les réseaux sociaux de Sucker Punch. En d’autres termes : sauf imprévu extrêmement fortuit, Ghost of Yotei ne devrait subir aucun retard pour sa sortie.

Bien sûr, comme toujours dans ce genre de situation, cela ne veut pas dire pour autant que le travail s’arrête ici pour le studio. Pour les développeurs, les prochaines semaines vont désormais être consacrées au peaufinage de l’expérience, que ce soit en continuant d’améliorer ce qui peut l’être ou en corrigeant les derniers bugs afin de s’assurer que Ghost of Yotei sorte dans le meilleur état possible le 2 octobre prochain. Ce sera également pour eux l'occasion de se consacrer à d'autres éléments, comme le retour du mode Legends annoncé pour 2026.

D’ici là, PlayStation et Sucker Punch pourront ainsi continuer à promouvoir le jeu en toute quiétude, Ghost of Yotei ayant encore probablement bien des choses à nous montrer. Plus tôt cette semaine, l’éditeur a par exemple confirmé la présence du titre au Tokyo Game Show 2025, où il sera jouable pour les visiteurs présents sur place entre le 25 et le 28 septembre. Une nouvelle vidéo de gameplay, cette fois-ci dédiée aux armes à feu, a également été dévoilée hier, mettant ainsi en avant l’une des principales nouveautés de ce nouvel opus.