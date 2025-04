Maintenant que la machine est lancée, plus rien n'arrête Ghost of Yotei qui continue de se mettre à nu avec une nouvelle salve d'informations inédites avant sa sortie.

Les vannes sont désormais ouvertes pour Ghost of Yotei qui n'a plus à rester dans l'ombre, et qui a démarré sa promotion il y a de cela quelques jours avec l'annonce de sa date de sortie. C'est donc le 2 octobre 2025 que les joueuses et joueurs seront envoyées au cœur d'Ezo pour se lancer dans une quête vengeresse afin d'honorer la famille d'Atsu. Une suite qui revendique une liberté et une variété plus importantes, au sein du plus grand monde ouvert jamais créé par Sucker Punch.

Encore des détails pour Ghost of Yotei

Comme pour Ghost of Tsushima, les développeurs veulent immerger les joueuses et joueurs dans le monde de Ghost of Yotei qui s'annonce plus riche que jamais. « Ezo est un personnage à part entière, rempli de secrets cachés et d'une anthologie d'histoires » a déclaré Nate Fox, l'un des co-créateurs, auprès de Variety. Parmi les histoires, il y aura évidemment celle d'Atsu. L'héroïne principale - qui rend déjà le jeu « woke » pour certains - qui a perdu sa famille massacrée par un gang de hors-la-loi.

On sait déjà que la mission d'Atsu dans Ghost of Yotei sera d'arpenter la nouvelle région d'Hokkaido pour terrasser un à un les six responsables des meurtres qui l'ont traumatisée dans sa jeunesse. Et ce dans l'ordre que l'on veut puisque le déroulé n'est pas imposé par Sucker Punch. Dans une interview avec Famitsu, on apprend qu'Atsu aura toujours une écharpe ornée de la liste des Six de Yotei et que celle-ci restera constamment attachée à ses vêtements, même si vous en changez. De même, elle portera dans son dos le Shamisen de sa défunte mère, un instrument de musique traditionnel à cordes pincées.

Les nouvelles armes de Ghost of Tsushima 2

Ghost of Yotei sera une oeuvre de fiction qui combinera des éléments de la culture japonaise et des drames d'époque japonais, avec des drames occidentaux. Comme les dernières images ont pu le démontrer, les développeurs sont toujours soucieux d'être aussi fidèles à une réalité. Ainsi, le jeu s'inspire directement des Aïnous, le peuple autochtone d’Hokkaido et du nord du Japon. Et pour ne pas se rater, les équipes ont encore voyagé au pays du Soleil-Levant pour renforcer leurs recherches.

Au niveau des nouvelles possibilités de Ghost of Yotei, le joueur pourra ramasser et lancer certaines armes qui ont été laissées tomber par les ennemis. De plus, Atsu aura un attirail plus étoffé que celui de Jin Sakai. Il est question notamment d'une lance et d'épées doubles. À l'image d'Assassin's Creed Shadows, les différentes saisons seront représentées par les divers paysages qui semblent toujours aussi somptueux d'un point de vue artistique.

Source : Famitsu.