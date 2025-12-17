Le 2 octobre dernier sortait Ghost of Yotei, nouvelle production signée Sucker Punch faisant suite au très apprécié Ghost of Tsushima sorti en 2020. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le public a une nouvelle fois répondu présent pour ce nouvel opus qui, en plus d’être salué par la critique, s’est écoulé à plus de 3.3 millions d’exemplaires en l’espace d’un mois. Mais alors que le studio se prépare désormais pour l’arrivée de nouveaux contenus, comme le mode Legends par exemple, l’heure est venue pour Sucker Punch de tourner une page majeure de son histoire.

Sucker Punch fait ses adieux à son boss de toujours

En effet, dans un long communiqué publié hier sur le site de Sony Interactive Entertainment, les créateurs de Ghost of Yotei ont annoncé le départ de Brian Fleming, qui quittera donc la direction du studio dès le 1er janvier 2026 après environ trois décennies de bons et loyaux services. « Au cours de l’année écoulée, Brian a travaillé en étroite collaboration avec PlayStation Studios pour s’assurer que Sucker Punch soit entre de bonnes mains pour aller de l’avant et disposer d’une base solide pour la poursuite du succès du studio », nous explique-t-on.

Après avoir personnellement supervisé la création de franchises emblématiques comme Sly Cooper, inFAMOUS et Ghost of, l’heure est ainsi venue pour Fleming de confier les rênes de Sucker Punch à une nouvelle génération de dirigeants, qui seront désormais deux à la tête du studio. Il est alors plus précisément question de Jason Connell et Adrian Bentley, « dirigeants créatifs et techniques de longue date » au sein de la boîte, qui « continueront à orienter l’équipe vers des expériences ambitieuses axées sur les personnages ».

« Jason et Adrian ont joué un rôle déterminant dans l’orientation créative et technique de Sucker Punch ces dernières années. Jason, qui a occupé le poste de co-directeur créatif sur la franchise Ghost of, a contribué à définir l’identité visuelle et le style narratif du studio, apportant une profondeur cinématographique et une résonnance émotionnelle aux joueurs PlayStation du monde entier. En tant que directeur technique, Adrian a dirigé les efforts d’ingénierie et de production du studio, stimulant l’innovation dans les outils de développement et les systèmes de jeu qui rendent les univers de Sucker Punch si immersifs ». Sony Interactive Entertainment

Une nouvelle ère pour le studio

Si les principaux intéressés n’ont pas encore officiellement pris la parole à ce sujet, les hommages à destination de la carrière de Fleming ne manquent pas d’affluer sur les réseaux sociaux. « Nous adressons nos plus sincères remerciements à Brian Fleming, co-fondateur de Sucker Punch, qui cède les rênes du studio alors que celui-ci entame un nouveau chapitre » a par exemple déclaré le compte officiel de PlayStation sur X. Naturellement, les joueurs ont également été nombreux à lui adresser des messages pour le remercier pour son travail.

« Sucker Punch fait partie de la famille PlayStation depuis 2000 et offre sans cesse des univers inoubliables et des personnages adorés aux joueurs du monde entier. Du charme espiègle de Sly Cooper à la narration cinématographique audacieuse de [Ghost of Yotei], l’engagement du studio en faveur de l’innovation et de la qualité continue de définir la norme en matière d’expériences PlayStation uniques ». Et Connell comme Bentley comptent bien perpétuer cette tradition dans les années à venir, quels que soient les futurs projets du studio.

Source : Sony Interactive Entertainment