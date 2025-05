Deux semaines après l’annonce de sa date de sortie, Ghost of Yotei continue de briller par sa présence dans les jeux les plus précommandés du PlayStation Store.

S’il était resté plutôt discret depuis son annonce en septembre 2024, Ghost of Yotei a fait un retour remarqué dans l’actualité il y a maintenant deux semaines. En effet, c’est sans crier gare que Sucker Punch a dévoilé un nouveau trailer pour cette suite à Ghost of Tsushima, qui débarquera officiellement sur PS5 dès le 2 octobre prochain. Pour l’occasion, nous avons d’ailleurs eu droit à une flopée d’informations concernant l’histoire et les nouveautés du jeu. Et sans aucune surprise : les joueurs semblent déjà conquis !

Ghost of Yōtei cartonne en précommandes

Pour preuve, en début de semaine, l’édition numérique Deluxe du jeu apparaissait encore en tête des précommandes sur le PlayStation Store de plusieurs pays, parmi lesquels notamment les États-Unis et le Royaume-Uni. De gros marchés pour le jeu vidéo, donc. Autant dire que cela n’augure que du bon pour le lancement de Ghost of Yotei, surtout sachant que cette édition est tout de même vendue au tarif de 89.99€. Soit 10€ de plus que la version Standard, qui lui emboîte d’ailleurs généralement le pas dans la liste des jeux les plus précommandés.

Naturellement, ce classement a toutefois été légèrement bouleversé par l’actualité des derniers jours. À l’heure où sont écrites ces lignes, le titre de Sucker Punch a par exemple été dépassé par l’édition Ultimate de Destiny 2 et par Mafia: The Old Country, dont la date de sortie vient tout juste d'être révélée. Pour autant, force est de constater que cela n’empêche pas Ghost of Yotei de se maintenir en bonne position, puisqu’il demeure aujourd’hui encore dans le top 5 de plusieurs pays.

Atsu. © SIE / Sucker Punch Productions.

Le public répond déjà présent

Encore une fois, cela montre donc que malgré la présence de certaines polémiques – ridicules dans le cas de Ghost of Yotei –, le public est toujours là pour répondre présent. Mais il faut le dire, cela n’a rien de trop surprenant au vu du succès critique et commercial dont a bénéficié Ghost of Tsushima en 2020. L’occasion, d’ailleurs, de rappeler que cette suite mettra en scène une nouvelle héroïne dans une histoire se déroulant plus de trois cents ans après le premier jeu. Ainsi, même les nouveaux joueurs pourront s’y retrouver sans problème.

Source : PlayStation Store