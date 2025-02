Ghost of Yotei est forcément très attendu, encore plus par les fans de Ghost of Tsushima. Et ce qui semble acté pour le studio, c'est que cette suite devrait surpasser son prédécesseur. Explications.

Sucker Punch s’apprête à faire son grand retour avec Ghost of Yotei, la suite très attendue de Ghost of Tsushima. Même si le studio reste discret, son ambition est claire : aller plus loin sur le plan technique, artistique et narratif. Le jeu promet d'être une grosse claque à bien des niveaux.

Un héritage à honorer et à dépasser pour Ghost of Yotei

Brian Fleming, l’un des responsables du studio, a récemment évoqué leur approche du développement de Ghost of Yotei . Pour lui, chaque jeu est une étape qui s’appuie sur le travail accompli précédemment. Il compare cela à une montée d’escalier : chaque projet permet d’atteindre un nouveau palier.

Avec Ghost of Yotei, Sucker Punch ne veut pas simplement proposer une suite classique. Il veut une véritable évolution. L’objectif est de tirer parti des leçons apprises sur Ghost of Tsushima pour affiner l’expérience et aller encore plus loin en matière de narration, d’animation et de gameplay.

Des points à améliorer pour une expérience plus immersive

Si Ghost of Tsushima avait conquis les joueurs avec sa direction artistique somptueuse et son système de combat nerveux, certains aspects restaient perfectibles. L’infiltration, bien que présente, manquait de profondeur par rapport à d’autres jeux du genre. La variété des missions pouvait parfois laisser à désirer. Quant à l’histoire, elle aurait pu être encore plus marquante avec des personnages mieux développés et des choix plus impactants.

Avec Ghost of Yotei, on peut s’attendre à ce que Sucker Punch améliore ces points. Le studio semble déterminé à enrichir l’expérience avec plus de variété, plus de dynamisme et une narration encore plus immersive. Malgré l’excitation autour du projet, les informations officielles restent rares. Une stratégie maîtrisée de la part de Sucker Punch, qui sait jouer avec la patience des joueurs pour créer de l’attente.

Cette approche suggère que le studio veut frapper fort au moment opportun. Peut-être en dévoilant de grandes nouveautés ou des évolutions inattendues qui marqueront un tournant dans la licence. Avec la puissance de la PS5, Ghost of Yotei a le potentiel de proposer un monde encore plus vivant et détaillé. Si Sucker Punch réussit à combiner ses ambitions techniques avec des améliorations de gameplay et une narration plus immersive, cette suite pourrait bien surpasser son prédécesseur.

Source : Sucker Punch