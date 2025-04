Un ancien ponte de PlayStation a pu jouer à Ghost of Yotei et a partagé son avis sur sur ce Ghost of Tsushima 2. En route vers une possible candidature au « Meilleur jeu de l'année 2025 » ?

En plus de Death Stranding 2 et de Marathon, PlayStation doit encore sortir Ghost of Yotei. Mais pour le moment, le constructeur et Sucker Punch laisse planer le doute sur la fenêtre de lancement. Durant ses derniers bilans financiers, Sony Interactive Entertainment s'est juste contenté d'affirmer qu'il sera bien disponible en exclusivité sur PS5 en 2025. Selon un leak sur la fenêtre de sortie, la suite de Ghost of Tsushima pourrait choisir de débarquer cet été, en juillet ou en août plus précisément, imitant ainsi le précédent jeu qui avait été mis sur le marché le 17 juillet 2020.

L'exclu PS5 Ghost of Yotei ne devrait pas décevoir

Ghost of Yotei est déjà l'un des jeux les plus attendus et on peut comprendre pourquoi après le sublime trailer d'annonce de l'année dernière. Si on sait que certains de nos lecteurs ont hâte de poser les mains dessus, certains pontes de PlayStation ont pu déjà l'essayer du fait de leur responsabilité au sein de l'entreprise. C'est le cas de Shuhei Yoshida qui, après avoir été forcé de s'occuper du département jeux indépendants pendant quelques années, a quitté Sony Interactive Entertainment.

Depuis quelques temps, on le voit passer une tête dans différents podcasts dans lesquels il livre son avis des secrets et son avis sur l'industrie, et partage aussi son ressenti sur les jeux. En début d'année, il a déclaré que Ghost of Yotei était notamment son jeu le plus attendu de 2025. « C'est facile, vous savez à quel point j'aime Ghost of Tsushima » a-t-il ajouté.

Il est également apparu cette semaine dans le podcast d'Easy Allies où il a pu encore exprimer son ressenti sur cette suite. « Le producteur du jeu m'a emmené dans sa pièce et m'a laissé essayer Ghost of Yotei qui est en développement. Il voulait mon avis. Et c'était excellent. J'ai vraiment hâte de découvrir ce jeu ». Un peu plus tôt dans le mois, il avait déjà confié que Sucker Punch, avec Naughty Dog, étaient pour lui des « maîtres dans l'art de faire en sorte que les jeux soient agréables à jouer ». Si l'on en croit Shuhei Yoshida qui a récemment crié tout son amour pour la production indé du moment, Blue Prince, Ghost of Yotei semble bien parti pour être l'un des meilleurs jeux de 2025, voire son GOTY personnel.

Source : Easy Allies.