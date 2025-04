Ghost of Yotei offrira « encore plus de liberté et de variété que dans Ghost of Tsushima ». Une manière de dire sans le dire que Sucker Punch a entendu les critiques sur le manque de diversité. Évidemment, il faudra juger sur pièces, mais on sait déjà que les six cibles d'Atsu pourront être abattues dans l'ordre que l'on souhaite. Mais manifestement, le studio a également fait en sorte de créer un monde où l'on a encore plus envie de se perdre pendant des heures. Ghost of Yotei est ultra ambitieux et va vous mettre une vraie claque, c'est dit !

Les ambitions du monde ouvert de Ghost of Yotei

Après les îles de Tsushima et d'Iki visitées dans Ghost of Tsushima et son extension disponible dans la Director's Cut, direction Ezo (l'actuelle région d'Hokkaido) dans la suite Ghost of Yotei. « Nous voulons vous offrir la liberté d’explorer Ezo comme vous l’entendez » a déclaré Andrew Goldfarb lors de l'annonce de la date de sortie du jeu. Dans un entretien avec Variety, les co-directeurs créatifs ont parlé du monde ouvert proposé par le titre. Et les ambitions sont énormes à ce niveau.

« C'est le jeu le plus ouvert que nous ayons jamais fait. L'un des plus grands plaisirs est de s'y perdre dedans. Vous laissez votre curiosité vous guider à travers le paysage. Pour nous, c'est un moment sacré que nous voulons offrir aux joueurs pour qu'ils se sentent très présents à Hokkaido, ou Ezo, comme on l'appelait à l'époque où se déroule notre jeu. Ezo est un personnage à part entière, rempli de secrets cachés et d'une anthologie d'histoires » a expliqué Nate Fox sur l'open world de Ghost of Yotei. Un monde ouvert dans lequel les joueuses et joueurs devraient se perdre et parcourir des biomes tous plus enchanteurs les uns que les autres.

« C'est une région tellement sauvage et naturelle. Il est possible de raconter une version un peu plus sauvage et rurale de cette histoire que si elle se déroulait dans une grande ville. Il y a tellement de biomes auxquels donner vie et tellement de lieux majestueux et magnifiques dont on peut s'inspirer. Mais il est impossible de tout prendre, alors nous pouvons choisir certains des plus beaux endroits et leur donner vie pour nos joueurs » a renchéri Jason Connell à propos du nouveau terrain de jeu de Ghost of Yotei. Pour rappel, le jeu sort exclusivement sur PS5 le 2 octobre 2025.

