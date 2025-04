Ghost of Yotei donne quelques nouvelles, mais non officielles. Dans tous les cas, ce serait extrêmement positif pour ce jeu très attendu. Que sait-on exactement ?

Depuis son annonce officielle, Ghost of Yotei intrigue. Suite spirituelle de Ghost of Tsushima, le jeu développé par Sucker Punch reste entouré de mystère. Pourtant, une nouvelle rumeur laisse entendre que sa sortie pourrait arriver plus tôt que prévu. Peut-on vraiment s’attendre à un lancement dès cet été ? On fait le point. Ce qui est certain c'est que le jeu enchaine les belles promesses.

Un été sous le signe du sabre pour Ghost of Yotei ?

Jusqu’ici, Sony n’a rien confirmé d’autre qu’une sortie en 2025. Mais selon plusieurs bruits de couloir, Ghost of Yotei pourrait débarquer sur PlayStation 5 dès la fin juillet, voire en août. Ces informations ne sont pas officielles, bien sûr. Elles viennent d’un utilisateur actif sur les réseaux sociaux, DetectiveSeeds, qui affirme avoir échangé avec deux sources internes.

L’un de ces contacts évoque la mi-août. L’autre, jugé plus fiable, parle de fin juillet. Ces dates restent hypothétiques, mais elles coïncident avec un précédent intéressant : Ghost of Tsushima était lui aussi sorti en juillet 2020. Une période un peu à part pour les jeux AAA, mais qui avait porté ses fruits à l’époque.

Un silence radio qui intrigue

Depuis sa présentation lors du State of Play de septembre, Ghost of Yotei n’a plus vraiment donné signe de vie. Pas de bande-annonce, pas de nouvelles images, pas de gameplay. Ce silence commence à peser sur les fans, qui espèrent une prise de parole prochaine de Sucker Punch.

Pour l’instant, seul le site PlayStation a révélé quelques éléments de Ghost of Yotei. On y découvre le nom de la nouvelle héroïne : Atsu. Son histoire ? Une quête de vengeance après la perte de sa famille. Le ton semble plus personnel, peut-être plus dur, que celui du premier jeu.

Ce nouveau chapitre se déroule 300 ans après les événements de Ghost of Tsushima. Le Japon n’est plus le même. La région aussi change, tout comme le personnage principal. Un choix qui a fait réagir certains joueurs, notamment à cause du changement de protagoniste dans Ghost of Yotei. Mais d’autres y voient une belle opportunité de renouveler la licence. Rappelons que Ghost of Tsushima avait su marier poésie et brutalité, tout en offrant une immersion rare dans le Japon féodal. Si Sucker Punch parvient à conserver cette alchimie, Yotei pourrait bien marquer les esprits.

Source : Detective Seeds