Ghost of Yotei va fêter son anniversaire avec la sortie du DLC Échos de Sekigahara et d'une Complete Edition, voici quand tout cela sera disponible, exclusivement sur PS5.

Cela fait déjà un an que Sucker Punch a sorti Ghost of Yotei, et le studio compte fêter ce premier anniversaire en beauté pour son dernier jeu phare au Japon féodal. Le 1er octobre 2026 va en effet marquer l'arrivée d'une Complete Edition qui comprendra plusieurs nouveautés, dont le DLC Échos de Sekigahara et le mode rogue-lite Hors-La-Loi. En amont de cette date charnière pour les aventures d'Atsu, PlayStation a donc partagé l'horaire de lancement de tout cela pour les joueuses et joueurs PS5 souhaitant retourner explorer la région d'Ezo.

À quelle heure sortiront le DLC Échos de Sekigahara et le mode Hors-La-Loi pour la Complete Edition de Ghost of Yotei ?

Ghost of Yotei Complete Edition sera donc disponible le 1er octobre 2026, exclusivement sur PS5, et prendra soit la forme d'une nouvelle édition au prix fort de 79,99 euros, soit d'une mise à niveau pour les détenteurs du jeu de base, au prix de 14,99 euros. Pour en profiter, il faudra donc faire l'acquisition de l'une ou l'autre version, selon votre situation.

Quoi qu'il en soit, PlayStation a dévoilé l'heure de lancement à travers le monde de Ghost of Yotei Complete Edition. Dans le cas du créneau horaire dans lequel se trouve la France, les joueuses et joueurs PS5 pourront donc accéder à son contenu qui comporte notamment le DLC Échos de Sekigahara et le mode Hors-La-Loi le 1er octobre 2026 à partir de 18 heures. Pour les autres créneaux horaires, vous pouvez vous référer à la carte ci-dessous via une publication du compte X.com officiel de PlayStation.

Que contient Ghost of Yotei Complete Edition en plus du DLC et du nouveau mode de jeu ?

La sortie de Ghost of Yotei Complete Edition le 1er octobre 2026 ajoutera de nombreuses nouveautés au jeu de base de Sucker Punch, comme suit :

L'extension Échos de Sekigahara , qui ajoute une nouvelle région et d'autres nouveautés à l'histoire principale ;

, qui ajoute une nouvelle région et d'autres nouveautés à l'histoire principale ; Le mode rogue-lite Hors-La-Loi avec notamment Jin Sakai de Ghost of Tsushima en personnage jouable ;

avec notamment Jin Sakai de Ghost of Tsushima en personnage jouable ; Armure du Serpent

Charme d'Amaterasu

Charme d'Hokkyokusei

Kit de sabre

Masque en jeu

Cheval et selle (Édition numérique Deluxe)

(Édition numérique Deluxe) Teinture d'armure (Édition numérique Deluxe)

(Édition numérique Deluxe) Armure de Jin Sakai (à condition d'acheter Ghost of Yotei Complete Edition jusqu'au 30 septembre 2026, soit aujourd'hui dernier délai)

© Sucker Punch/Sony Interactive Entertainment

Une mise à jour avec du contenu gratuit prévue pour accompagner la sortie de la Complete Edition

En plus des ajouts payants de Ghost of Yotei Complete Edition, le titre va également recevoir une mise à jour qui va en quelque sorte faire office de « Patch Day One » pour accompagner le lancement de l'extension Échos de Sekigahara et du mode Hors-La-Loi. Outre cela, cette mise à jour ajoutera également gratuitement le mode « Beauté de Yotei », qui permettra de revisiter certains des plus beaux panoramas du jeu pour mieux les immortaliser en photo. Tout cela arrivera donc à la même heure que le contenu de la Complete Edition.

Source : PlayStation