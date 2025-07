C’est via une nouvelle déclaration tout à fait officielle que l’on en apprend un peu plus sur Ghost of Yotei, et clairement, un changement important devrait avoir lieu… pour le plus grand plaisir des joueurs.

Prévu pour le 5 octobre 2025 sur PS5, Ghost of Yotei s’annonce comme la suite directe de Ghost of Tsushima. Si le premier opus avait été salué pour sa direction artistique et son ambiance, certains joueurs lui reprochaient un monde ouvert un peu trop répétitif. Bonne nouvelle : Sucker Punch dit avoir entendu ces critiques...

Un monde plus vivant et moins mécanique pour Ghost of Yotei

Dans une récente interview sur Ghost of Yotei, le directeur du jeu, Nate Fox, est revenu sur les défauts de Ghost of Tsushima. Selon lui, l’équipe a clairement pris en compte les retours des joueurs, notamment sur la répétitivité des activités. Dans le premier opus, les mini-jeux comme les défis de coupe de bambous, les sources chaudes ou les sanctuaires d’animaux revenaient souvent, au point de perdre un peu de leur intérêt au fil du temps.

Avec Ghost of Yotei, l’objectif est clair : pousser les joueurs à explorer sans leur faire revivre les mêmes séquences en boucle. Le monde du jeu proposera désormais des récompenses plus diversifiées et des événements qui réagiront davantage aux choix du joueur. Autrement dit, sortir des sentiers battus pourra réellement déboucher sur des surprises.

Une exploration qui en vaut la peine

Nate Fox insiste sur un point : la beauté d’un monde ouvert, c’est l’inattendu. C’est pourquoi Ghost of Yotei proposera des issues différentes selon la façon dont vous explorez l’île. Moins de répétition, plus de variété. On ne sait pas encore exactement à quoi ressembleront ces « différentes conséquences », mais Sucker Punch semble vouloir faire en sorte que chaque détour, chaque recoin, puisse mener à une rencontre unique ou à une découverte marquante.

Ce changement d’approche pourrait marquer une vraie évolution pour le studio, qui cherche ici à proposer un monde plus organique, où la curiosité du joueur est véritablement récompensée. Cela dit, Ghost of Yotei ne tourne pas le dos à l’héritage de Tsushima. On retrouvera toujours des activités, des mini-jeux et des moments de contemplation, qui faisaient le charme du premier opus. La différence, c’est que ces moments devraient mieux s’intégrer dans l’expérience globale, et moins donner l’impression d’un remplissage automatique.

Pour l’instant, Ghost of Yotei est annoncé uniquement sur PlayStation 5. Aucune version PC n’est confirmée, mais si l’on se fie au précédent, il est très probable qu’un portage arrive dans les mois ou années qui suivent. Ghost of Tsushima a fini par sortir sur PC, avec succès, et il serait étonnant que Sony n’en fasse pas autant avec sa suite.

Source : Automaton