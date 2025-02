Après avoir malheureusement brillé par son absence au State of Play, PlayStation confirme une bonne nouvelle à propos de Ghost of Yotei, l'une des grosses exclus PS5 à venir.

Ghost of Yotei, la suite de Ghost of Tsushima avec un nouveau protagoniste et une nouvelle région du Japon féodal à visiter, avait conclu en beauté le State of Play de septembre 2024. Puisqu'il s'agit d'une des exclus PS5 majeures à venir, on pouvait s'attendre à son apparition lors du dernier State of Play en date diffusé ce mercredi. Il n'en était cependant rien, mais PlayStation confirme une bonne nouvelle au sujet du prochain titre de Sucker Punch.

Un potentiel retard de Ghost of Yotei éventé par PlayStation

Aux dernières nouvelles, Ghost of Yotei nous donne rendez-vous courant 2025 en exclusivité sur PS5 pour découvrir, comme son nom l'indique, l'iconique mont Yotei à la sauce Japon féodal de Sucker Punch. Exit cependant Jin Sakai, héros de Ghost of Tsushima, et place cette fois à une héroïne du nom d'Atsu. D'après le trailer venant conclure le State of Play de septembre 2024, celle-ci devrait être en mesure de se battre avec une lame dans chaque main, et pourrait potentiellement compter sur un loup de compagnie. Depuis cette annonce, c'est cependant le calme plat à son sujet.

Son absence remarquée au premier State of Play de l'année pouvait inquiéter quant à un potentiel retard ou report du jeu à l'année prochaine. Il redonne cependant des nouvelles officielles par l'entremise du rapport financier de Sony pour le troisième trimestre de l'année fiscale en cours, publié dans la nuit. On y apprend notamment la confirmation que deux grosses exclusivités PS5 attendues cette année seront bien de la partie : Death Stranding 2, qui aura droit à un panel prochainement, et donc Ghost of Yotei.

Pour revoir Atsu en action et le mont Yotei avec toute la poésie caractéristique de la dernière franchise de Sucker Punch, il faudra en revanche repasser plus tard. On peut cela dit tabler sur une sortie de Ghost of Yotei vers fin 2025, et non dans les prochains mois. Il pourrait donc refaire surface à l'occasion d'un prochain State of Play, ou lors d'un plus important PlayStation Showcase, potentiellement cet été pour accompagner ou en parallèle du Summer Game Fest 2025 d'ores et déjà annoncé du 6 au 9 juin. L'avenir nous le dira.

