Depuis son annonce en guise de clou du spectacle pour le State of Play de septembre 2024, Ghost of Yotei brille de manière quelque peu inquiétante par son absence. Alors qu'on pouvait craindre un report par rapport à une sortie prévue courant 2025, Andrew Goldfarb, manager des communications senior chez Sucker Punch, rassure les troupes quant à l'arrivée prochaine de la signe de Ghost of Tsushima.

Ghost of Yotei ressort de l'ombre pour ramener le calme au Japon féodal

Sans d'autres nouvelles concrètes de Ghost of Yotei depuis le State of Play où il a été annoncé, on pouvait craindre que Sucker Punch ne puisse pas tenir la fenêtre de sortie avancée pour courant 2025. On pourrait ainsi tabler que la suite de Ghost of Tsushima arrive sur PS5 en fin d'année. Or, il se pourrait qu'un certain GTA 6 débarque avec ses grands sabots dans la même période sur PS5 et Xbox Series. De quoi potentiellement faire de l'ombre à Sucker Punch et son prochain titre attendu.

Cependant, Andrew Goldfarb, manager des communications chez Sucker Punch, a récemment posté sur son compte X.com un message de recrutement, accompagné d'une bonne nouvelle. « Venez travailler avec moi ! On recherche un spécialiste de la communauté et du support pour nous aider à lancer Ghost of Yotei cette année ». Sucker Punch serait donc dans les dernières phases de développement du jeu et se préparerait bien pour son lancement, comme prévu, courant 2025.

Reste maintenant à connaître la date de sortie exacte de Ghost of Yotei. Gageons que PlayStation nous prépare un en ce sens Showcase dans la même période que le Summer Game Fest 2025, soit début juin. Espérons donc qu'Atsu nous révèlera cette fois quand elle prendra la succession de Jin Sakai, 300 ans après les événements de Ghost of Tsushima, comme son nom l'indique, aux abords du célèbre mont éponyme.

Source : Andrew Goldfarb sur X.com