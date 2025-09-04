Maintenant que la rentrée est là, la sortie de Ghost of Yotei n'est plus très loin. Pour bien vous préparer à y jouer dans les meilleures conditions, des collectors de rêve sont en précommande.

Dans moins d'un mois, toutes celles et ceux qui l'attendent pourront enfin se lancer dans l'aventure de Ghost of Yotei. Après l'histoire de Jin, c'est au tour d'Atsu de vous transporter au cœur du Japon du XVIIe siècle. Surfant sur le succès du précédent titre, cette nouvelle exclusivité PS5 devrait rencontrer un bon succès. Mais, avant cela, les joueuses et joueurs peuvent se faire plaisir en succombant pour ses collectors, enfin en précommande.

Un collector PS5 immanquable pour Ghost of Yotei

Avant l'arrivée de Ghost of Yotei, PlayStation et Sucker Punch Productions ont sorti l'artillerie lourde pour les fans. Deux packs PS5 collectors, distribués en édition limitée, ont été annoncés en juillet. Deux mois plus tard, c'est l'heure de passer à la caisse pour les précommandes avant leur sortie le 2 octobre 2025, comme le jeu.

Le premier pack, disponible chez la plupart des revendeur, inclut une console PS5 avec lecteur de disque dans des coloris blancs et dorés. Elle est décorée d'une illustration de style kintsugi. Enfin, elle s'accompagne évidemment de sa manette DualSense assortie. En revanche, le jeu Ghost of Yotei n'est pas intégré dedans.



© PlayStation.

Notez que si vous avez déjà une console à la maison, Sony a pensé à une alternative. Le constructeur a en effet prévu de vendre, également en édition limitée, la façade Ghost of Yotei collector dorée. Il y en a une pour la PS5 standard avec lecteur et l'autre pour la PlayStation 5 Pro. Toutes deux sont proposées au prix de 64,99 €. Elle aussi est en précommande :



© PlayStation.

Une PS5 Ghost of Yotei encore plus rare

Sony et Sucker Punch Productions ont vu double avec cette édition collector de la PS5 Ghost of Yotei. En parallèle du modèle doré, le constructeur produit un second modèle décoré non de doré, mais de noir. Ce choix rend hommage au style traditionnel japonais du sumi-e, qui utilise l'encre noire à la peinture.

Cependant, attention, cette PS5 noire de Ghost of Yotei n'est proposée qu'en exclusivité sur le site du constructeur, le PlayStation Direct. De plus, pas de façade alternative. En revanche, vous avez bien la manette DualSense assortie, comme dans le pack précédent. Comptez le même prix pour en faire l'acquisition, soit 599,99 €.

© PlayStation.

Deux manettes DualSense exclusives en précommande

Si l'achat d'un pack console n'est pas votre priorité, vous pouvez opter pour les DualSense collectors. Comme pour la PS5, deux coloris sont disponibles. Le premier est donc le modèle doré, dont les traces imitant la peintures se dessinent de part et d'autre de la manette. Au centre du pad, trône enfin la silhouette d'Atsu. Si le design vous plaît, c'est le moment de succomber pour l'ouverture des précommandes :

© PlayStation.

Le deuxième modèle de DualSense est, quant à lui, une version alternative avec des coloris noirs. Également distribué en édition limitée, cette version de la manette est une exclusivité du PS Direct. C'est donc le moment ou jamais de tenter votre chance d'acquérir cette pièce de collection avant la sortie de Ghost of Yotei, le 2 octobre prochain. Les précommandes sont ouvertes avec un tarif unique de 84,99 €.