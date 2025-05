C’est le moment ou jamais ! Ghost of Yotei, la prochaine grosse exclusivité PS5 très attendue, ouvre enfin ses précommandes pour ses éditions standard et collector. Et visuellement, c’est vraiment très réussi ! Faites vite !

Le très attendu Ghost of Yotei, prochaine grosse exclusivité PS5, se dévoile un peu plus avec l’ouverture des précommandes pour ses différentes éditions. Et comme souvent chez PlayStation, le collector fait déjà parler de lui. Il va falloir faire vite pour ne rien louper. Voici où vous pouvez mettre la main dessus au meilleur prix.

Un beau collector pour Ghost of Yotei

Disponible uniquement sur la boutique PlayStation Direct, l’édition collector de Ghost of Yotei affiche un tarif de 249,99 €, avec débit à l’expédition. À l’intérieur du coffret, les fans retrouveront :

Une réplique du masque de Fantôme d’Atsu , le personnage principal

, le personnage principal Une ceinture en tissu ornée des noms des Six de Yōtei

ornée des noms des Six de Yōtei Un tsuba (garde de katana) sur son présentoir

(garde de katana) sur son présentoir Un kit de zeni-hajiki , petit jeu d’adresse issu de l’univers du jeu

, petit jeu d’adresse issu de l’univers du jeu Un papercraft ginkgo avec un loup à ses pieds

avec un loup à ses pieds Un set de cartes illustrées

Et bien sûr, le jeu… en version dématérialisée uniquement.

Autrement dit, pas de disque, pas de steelbook, et une fois encore, un collector qui fait un peu débat chez les amateurs de physique. Par contre, ça reste une très belle édition et il va falloir faire vite pour ne pas passer à côté.

L’édition standard PS5 en boutique… avec le jeu en boîte !

Heureusement, pour ceux qui tiennent à posséder le jeu en version physique, plusieurs enseignes proposent l’édition standard au prix conseillé de 79,99 €. Elle contient :

Le jeu Ghost of Yotei en version physique

Un boîtier standard

Actuellement, le meilleur plan semble se trouver chez Micromania, qui offre un bon d’achat de 10 € pour toute précommande (débit immédiat). Autres options sans bonus :

Pour rappel, le jeu se déroule dans l’île d’Ezo, dans un Japon inspiré du Hokkaido du XIXe siècle. On y suit Atsu, une guerrière revenue sur les terres de son enfance pour traquer les responsables du massacre de sa famille, seize ans plus tôt. Si l’histoire démarre dans le sang et la vengeance, elle évolue vers un récit plus nuancé par la suite.

Source : PlayStation