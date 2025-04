Ça semble enfin bouger pour la deuxième grosse exclusivité PS5 de 2025, Ghost of Yotei. Les fans de Ghost of Tsushima pourrait avoir une information très attendue prochainement.

Le calendrier PS5 se remplit au fur et à mesure. Durant un livestream, Bungie (Destiny 2) a présenté son prochain jeu Marathon qui sera disponible le 23 septembre 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Avant cela, on aura le droit à une exclusivité totale avec le très attendu Death Stranding 2, qui arrive quant à lui le 26 juin 2025 - ou le 24 juin 2025 via l'accès anticipé des éditions Deluxe et collector - uniquement sur PS5. Et Ghost of Yotei dans tout ça ? L'annonce qu'on attend tous devrait être pour bientôt, et ça se confirme si l'on en croit une nouvelle découverte.

Ghost of Yotei prêt à tout nous dire sur sa sortie ?

L'annonce que tous les joueurs attendent, à savoir la date de sortie de Ghost of Yotei, pourrait t-elle tomber très bientôt ? Ce n'est pas impossible dans la mesure où Sony pourrait tenir un State of Play ou PlayStation Showcase en mai prochain. Il n'y a rien de sûr encore, mais le constructeur ayant déjà organisé des événements de ce type durant cette période, on est en droit de spéculer. Une nouvelle présentation serait peut-être l'occasion pour la firme japonaise d'en remettre une couche sur Death Stranding 2, Marathon, de dévoiler réellement Saros mais surtout d'en dire et d'en montrer plus sur Ghost of Yotei.

Et si on pressent du mouvement pour bientôt, c'est aussi parce que le jeu vient d'être enregistré par l'organisme de classification de Taiwan. Une étape obligatoire durant laquelle cette structure évalue tous les titres mis sur le marché et leur contenu, afin d'avertir sur la présence de violence, de drogues etc. Chez nous, c'est le fameux PEGI. Bien que ce ne soit pas une science exacte, cela se produit souvent quelque temps avant le lancement officiel. Ghost of Yotei étant toujours prévu au calendrier 2025 de PlayStation, c'est donc peut-être bon signe.

Selon un leak, Ghost of Yotei pourrait imiter son grand frère Ghost of Tsushima avec une sortie dès cet été, en juillet plus précisément même si on n'a pas de date. D'après Shuhei Yoshida, ancien de chez PlayStation, la qualité devrait être au rendez-vous. Il a en effet pu tester le jeu à différents moments, et dès le départ, l'ensemble était a priori très carré. De quoi lui permettre d'être l'un des meilleurs jeux de 2025 ? Verdict plus tard dans l'année !

Source : organisme de classification de Taiwan (via Gematsu).