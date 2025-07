À l’occasion d’une récente interview pour Ghost of Yotei, Sucker Punch est revenu sur les dessous de la disparition d’une fonctionnalité très appréciée de Ghost of Tsushima.

La semaine dernière, PlayStation diffusait la dernière édition de son State of Play, destinée à mettre en lumière sa prochaine grosse exclusivité PS5 à venir le 2 octobre prochain : Ghost of Yotei. Au cours de cette dernière, Sucker Punch nous présentait alors l’univers du jeu en plus de nous dévoiler certaines des nouveautés majeures attendues, à l’instar par exemple du système de combat revisité. Car oui, comme le reconfirme le studio au micro de GamesRadar+, le système de postures introduit dans Ghost of Tsushima n’est plus.

Ghost of Yotei confirme un changement majeur pour les combats

Si vous avez joué aux aventures de Jin Sakai sorties en 2020, alors vous n’êtes probablement pas sans savoir que les combats du jeu reposaient sur un système extrêmement apprécié de la part des joueurs : les postures. En effet, en fonction du type d’ennemi affronté, il était possible d’adapter la posture du héros à tout moment afin de maximiser les dégâts causés par nos attaques. Ce système, toutefois, ne sera pas de retour dans Ghost of Yotei. À la place, Sucker Punch a préféré introduire un nouveau système reposant sur différentes armes.

« Avec Ghost of Yotei, nous avons ajouté beaucoup plus de couches pour donner une impression d’improvisation au combat » explique Nate Fox, le directeur du jeu. « C’est profond ! Nous avons remplacé le système de posture par des armes – en fait, nous en avons ajouté une cinquième – et ces armes sont bien plus qu’un simple remplacement visuel ». Ce qu’il entend par-là, c’est qu’à l’instar des postures de Ghost of Tsushima, chaque arme disposera alors de ses propres avantages en fonction de la situation.

Par exemple, là où la lance permettra de foncer à toute vitesse sur ses ennemis pour les blesser, le kusarigama permettra quant à lui de combattre sur plusieurs fronts à la fois. De même, Ghost of Yotei introduira la possibilité de désarmer ses adversaires, en sachant qu’eux aussi pourront nous désarmer à leur tour. « Fox dépeint l’image d’un combat au sommet d’un pont et de l’obligation d’utiliser l’arme d’un ennemi qui a été désarmé parce que la vôtre est tombée par-dessus le rebord » explique notamment le journaliste de GamesRadar+.

© SIE / Sucker Punch Productions

D’autres nouveautés sont à prévoir

En d’autres termes, il ne fait donc aucun doute que Ghost of Yotei proposera des sensations de combat renouvelées par rapport à Ghost of Tsushima, ce qui devrait en réjouir plus d’un. Sans compter que, comme nous avons également pu l’apprendre lors du State of Play, ce nouvel opus introduira également l’utilisation d’armes à feu, qui ont toutefois été pensées comme un second recours par le studio. « Ce n’est pas comme le Gun Kata, où l’arme à feu est l’arme de mêlée. Les lames sont le cœur de la fantaisie » précise Fox.

Enfin, le directeur de Ghost of Yotei a également confirmé que la présence du loup, mystérieux compagnon d’Astu aperçu durant la conférence, est « bien plus élaborée et complète » que ce que nous avons vu. Régulièrement à nos côtés, il pourra ainsi prendre part aux combats et nous accompagner dans nos missions, même si sa présence ne sera pas systématique. « Il s’agit d’une créature sauvage, qui apparaîtra dans certaines missions, mais pas dans d’autres, car il ne viendra pas juste parce que vous l’appelez dans n’importe quelle situation. Il a son propre esprit ». Voilà qui est intéressant.

Source : GamesRadar+