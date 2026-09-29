Presque un an jour pour jour après sa sortie, Ghost of Yotei s’apprête à reprendre du service. En effet, comme annoncé par Sucker Punch en août dernier, la suite de Ghost of Tsushima va elle aussi avoir droit à son extension narrative, Echoes of Sekigahara, attendue pour le 1er octobre 2026. Et elle n’arrivera pas seule, puisqu’un nouveau mode de jeu intitulé « Ennemi public » sera également de la partie pour l’occasion, aux côtés d’une collaboration tout juste annoncée avec Naughty Dog qui réserve une jolie surprise à tous les fans de The Last of Us.

Ghost of Yotei fait une belle surprise aux fans de The Last of Us

À l’occasion du The Last of Us Day, qui a notamment permis au studio californien de faire le point sur l’avenir de la franchise tout en donnant des nouvelles d’Intergalactic: The Heretic Prophet, Sucker Punch a en effet annoncé l’arrivée d’une armure inspirée de The Last of Us avec la version complète de Ghost of Yotei. Grâce à celle-ci, les joueurs pourront ainsi arborer leur plus beau costume de cordyceps, de sorte à faire frissonner les ennemis du jeu de la même façon que les claqueurs ne le font avec nous dans la licence de Naughty Dog.

Et bien que les détails sur la manière dont il sera possible de l’obtenir soient encore relativement flous, le studio a tout de même confirmé qu’il faudra jouer au mode « Ennemi public » pour pouvoir mettre la main dessus. En sachant qu’une fois cela fait, les joueurs pourront ensuite en profiter dans l’ensemble de Ghost of Yotei, qu’il s’agisse de la campagne principale, de l’extension Echoes of Sekigahara, ou encore même du mode Legends. Rendez-vous le 1er octobre, donc, pour pouvoir profiter de cette jolie surprise déjà qualifiée de « must have » par certains.

Une armure gratuite à récupérer dès le 1er octobre

Pour rappel, le mode « Ennemi public » mêlera survie et combat dans une nouvelle expérience de type roguelike, une tendance décidément très en vogue chez PlayStation depuis God of War Ragnarök: Valhalla et le mode « Sans retour » de The Last of Us Part 2. Inclus dans l’édition complète de Ghost of Yotei avec l’extension narrative, il pourra également être obtenu moyennant la somme de 14.99€ pour tous les joueurs possédant déjà un exemplaire de Ghost of Yotei. Le jeu est aujourd’hui disponible en exclusivité sur PS5.

Source : Sucker Punch