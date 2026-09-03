Ghost of Yotei a profité du dernier State of Play en date pour faire le plein de nouvelles et de grandes annonces surprises pour les fans de la première heure.

Pratiquement un an après sa sortie, Ghost of Yotei a eu droit à une tribune particulière au double State of Play de ce jeudi 3 septembre 2026 pour reparler de plusieurs choses importantes et faire de grandes annonces. On peut citer à ce niveau un rappel autour d'une nouvelle extension et d'un nouveau mode de jeu avec une surprise pour les fans du jeu original, et une édition complète, le tout à venir le 1er octobre 2026.

Ghost of Yotei annonce son extension et un nouveau mode de jeu à venir début octobre 2026

Tout pile un an après sa sortie, Ghost of Yotei va donc se rappeler à notre bon souvenir avec plusieurs nouveautés à venir le 1er octobre 2026. Tout d'abord, le titre de Sucker Punch va pour rappel accueillir une nouvelle extension, baptisée Echoes of Sekigahara, qui va mélanger le présent et le passé d'Atsu dans une nouvelle région à explorer avec son lot de nouveaux personnages, adversaires à affronter et armes à manier pour accomplir la prochaine quête de la Fantôme de Yotei.

Ensuite, Ghost of Yotei va accueillir un nouveau mode de jeu en plus de Legends, baptisé Most Wanted (Ennemi Public). Il s'agira cette fois d'un mode de survie roguelike solo, qui va nous charger de prendre des contrats pour vaincre des vagues d'ennemis et un boss. La particularité de ce mode, c'est la possibilité d'incarner d'autres personnages qu'Atsu. Parmi eux, on peut d'ailleurs compter une certaine légende de Ghost of Tsushima : Jin Sakai lui-même.

À noter toutefois que ce mode de jeu ne sera accessible que via l'Édition Complète de Ghost of Yotei, qui comprendra donc le jeu de base, son extension et les deux modes de jeu Legends et Most Wanted, ainsi que d'autres contenus additionnels, au tarif de 79,99 euros, avec en bonus de précommande l'armure de Jin pour Atsu.

Source : PlayStation sur YouTube