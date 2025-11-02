Malgré la sortie de Ghost of Yotei, le travail continue pour Sucker Punch sur Ghost of Tsushima, qui vient tout juste d’accueillir une belle mise à jour pour sa version PC. Voici ce qui change.

Disponible depuis le 2 octobre dernier, Ghost of Yotei occupe le temps de jeu de millions de joueurs à travers le monde depuis déjà bientôt un mois. Et si bon nombre d’entre eux ont sans doute d’ores et déjà pu découvrir tout ce que les aventures d’Atsu pouvaient avoir à leur offrir, pour Sucker Punch, le travail continue en coulisses. Bien plus qu’on ne l’imagine, d’ailleurs. Car en plus de se préparer pour le lancement du mode Legends, prévu pour 2026, le studio a également annoncé une bonne nouvelle aux joueurs de Ghost of Tsushima.

Ghost of Tsushima est maintenant compatible avec le Steam Deck

En effet, malgré l’arrivée récente de Ghost of Yotei en exclusivité sur PS5, Sucker Punch n’entend pas pour autant délaisser son prédécesseur, dont la version Director’s Cut sur PC vient tout juste d’accueillir son patch 8. Et ce dernier est loin d’être anodin, puisqu’il permet alors au studio, avec l'aide de Nixxes Software, de rendre Ghost of Tsushima pleinement compatible avec le Steam Deck de Valve. « Nous avons corrigé des bugs et apporté des améliorations liées à l’interface utilisateur sur Steam Deck » indiquent notamment les développeurs à ce sujet.

« Le jeu comprend désormais un pré-réglage graphique Steam Deck, et nous sommes ravis d’annoncer que le mode solo est désormais officiellement certifié Steam Deck ». Mais les choses ne s’arrêtent pas là. « Cette mise à jour sépare le mode solo et le mode multijoueur en ligne, Legends » précise également Sucker Punch. « Legends est désormais disponible sous forme de DLC séparé sans frais supplémentaires sur Steam pour ceux qui possèdent ou achètent Ghost of Tsushima: Director’s Cut ». Pour les autres, en revanche, rien ne change.

À cela viennent enfin s’ajouter une série de correctifs liés à divers problèmes remontés par la communauté, de sorte à faire de Ghost of Tsushima une expérience encore plus aboutie pour tous sur PC. Outre la résolution de problèmes d’optimisation et de performances, il est alors notamment question d’une mise à jour de l’AMD FSR vers la version 3.1.4, de la correction d’un crash lié à l'Input de Steam, mais aussi de la correction d'un bug audio pouvant survenir dans l’une des missions du jeu.

Source : Steam